Film Robert Downey Jr.: ‚Iron Man‘-Rolle hat ihm „die Augen geöffnet“

Robert Downey Jr - SDCC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 16:00 Uhr

Robert Downey Jr. verriet, dass er dankbar dafür sei, dass ihm seine Rolle als Iron Man „die Augen geöffnet“ habe, wie Technologie der Welt nützen kann.

Der 59-jährige Schauspieler führte das Marvel Cinematic Universe (MCU) in der Rolle in ‚Iron Man‘ im Jahr 2008 bis ‚Avengers: Endgame‘ im Jahr 2019 an.

Der Darsteller erklärte jetzt, dass er sich geehrt fühle, einen so „ikonischen Superhelden“ und das, was er repräsentiert, zum Leben erweckt zu haben. Robert sagte in einem Interview mit ‚Screen Rant‘: „[Seit] 17 Jahren bin ich mit diesem ikonischen Superhelden verbunden … Ich bin dankbar für die Botschaft, die er repräsentiert.“ Downey Jr. fügte hinzu, dass ihm die Rolle des Tony Stark „die Augen für die Macht der Technologie geöffnet“ habe. Der Star sagte: „Tony Stark hat mir die Augen dafür geöffnet, welche Macht die Technologie hat, die Welt zum Guten zu verändern.“ Während die Zeit des Prominenten als Iron Man vorbei sein mag, könnte der ‚Oppenheimer‘-Star ein Comeback als bösartiger Doctor Doom in ‚Avengers: Doomsday‘ im MCU feiern.