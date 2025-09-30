Stars Axl Rose von ‚Guns N‘ Roses‘ kündigt Graphic Novel an

Axl Rose - Banc of California Stadium Los Angeles concert - 2021 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2025, 18:15 Uhr

Axl Rose veröffentlicht die Graphic Novel ‚Axl Rose: Appetite for Destruction‘.

Sie trägt denselben Namen wie das legendäre 1987er-Album seiner Band Guns N‘ Roses und wird als „roher Neon-Noir-Fiebertraum, teils Rockhymne, teils Cyberpunk-Prophezeiung“ beschrieben. So formulierte es zumindest Nathan Yocum, Mitbegründer des Plattenlabels Sumerian, der die Geschichte gemeinsam mit dem ‚Welcome to the Jungle‘-Rocker geschrieben hat.

„Axl und ich haben eine Welt geschaffen, in der Rebellion nicht nur eine Haltung ist, sondern Überleben. Es ist Axl, wie man ihn noch nie gesehen hat, an vorderster Front in einem Kampf um die Zukunft der Menschheit“, erklärte Yocum weiter. Der Klappentext lautet: „In einer neongetränkten Paradise City, in der Menschen und Roboter eigentlich koexistieren sollen, folgt ‚Appetite for Destruction‘ Axl Rose, einem Halbmenschen, Halbroboter, der am Rande lebt und Trost in der Musik einer Hinterhof-Sängerin findet. Als sie unter mysteriösen Umständen verschwindet, zieht Axls Suche nach Antworten ihn in eine tödliche Verschwörung, die über das Schicksal der Menschheit entscheiden könnte.“

Die Zeichnungen stammen vom italienischen Comiczeichner Frank Mazzoli. Das 106-seitige Hardcover soll Anfang nächsten Jahres erscheinen, es sind verschiedene Upgrades verfügbar.

Erst kürzlich trennten sich Guns N‘ Roses von ihrem langjährigen Schlagzeuger Frank Ferrer, der fast zwei Jahrzehnte lang für die Heavy-Rock-Band spielte. Isaac Carpenter – Schlagzeuger von AWOLNATION – tourt seitdem mit der Band. Ferrer trat der ‚November Rain‘-Band erstmals im Juni 2006 während eines Konzerts bei, als er Bryan Mantia ersetzte. Sein letztes Konzert war im November 2023. Guns N‘ Roses posteten einen herzlichen Abschied an Ferrer und betonten, sein Ausstieg sei „einvernehmlich“. In der Mitteilung hieß es: „Die Band dankt Frank für seine Freundschaft, Kreativität und seine verlässliche Präsenz über die vergangenen 19 Jahre und wünscht ihm Erfolg im nächsten Kapitel seiner musikalischen Reise.“