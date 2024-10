Ab 30. Januar 2025 im Kino „Babygirl“-Dreh: Nicole Kidman wollte „keinen Orgasmus mehr haben“

Nicole Kidman am vergangenen Mittwoch bei der "Lioness"-Premiere. (jom/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 14:47 Uhr

Nicole Kidman hat in einem Interview über den Dreh zum erotischen Psychothriller "Babygirl" gesprochen, den sie zwischenzeitlich pausieren musste. "Ich wollte keinen Orgasmus mehr haben", erklärt die Schauspielerin.

Für Nicole Kidman (57) waren die Dreharbeiten zum Erotikthriller "Babygirl" eine besonders intensive Erfahrung. Bei dem Dreh mit ihrem Co-Star Harris Dickinson (28) habe es Momente gegeben, "in denen ich dachte: 'Ich will keinen Orgasmus mehr haben'", verriet sie im Interview mit "The Sun". Weiter erklärte sie zu ihren Gedanken während des Filmens: "'Komm mir nicht zu nahe. Ich hasse es, das zu tun. Es ist mir egal, und wenn ich nie wieder in meinem Leben berührt werde! Ich habe es satt.' Es war für mich so präsent, dass es fast wie ein Burnout war." Zwischenzeitlich habe sie die Dreharbeiten der Sexszenen deshalb auch abbrechen müssen.

Affäre gerät außer Kontrolle

Kidman spielt in dem Film von Halina Reijn (48) die erfolgreiche Unternehmerin Romy Miller. Ihr privates Glück teilt sie mit ihrem Ehemann (Antonio Banderas, 64) und ihren zwei Töchtern. Doch dann tritt Praktikant Samuel (Dickinson) in ihr Leben, der unterdrückte Leidenschaften in ihr entfacht. Mit ihrer Affäre setzt sie alles aufs Spiel.

Der "Sun" erklärte Kidman weiter, dass es "ein enormes Maß an Austausch und Vertrauen und dann auch Frustration" zwischen ihr und ihren Co-Stars gegeben habe. Dennoch "sind wir alle sehr, sehr behutsam miteinander umgegangen und haben uns gegenseitig geholfen", erzählte sie. Neben einem Intimitätskoordinator habe die Tatsache geholfen, dass eine Frau hinter der Kamera gestanden habe. "Ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, mit einem Mann zu arbeiten", gab Kidman zu. "Ich glaube, ich konnte das nur mit ihr machen, weil wir beide uns zusammengesetzt und geredet haben." Die Schauspielerin erzählte weiter, dass sie das Drehbuch beim ersten Lesen "lustig" fand, gleichzeitig aber auch "davon angetörnt" und "irgendwie hypnotisiert" gewesen sei.

Bevor sie die Rolle annahm, tauschte sie sich mit Ehemann Keith Urban (56) und ihren Kindern aus: "Leider muss man, wenn man eine Familie zu Hause hat, eine Art Vereinbarung treffen, in der man sagt: 'Ich werde mich jetzt auf dieses Projekt einlassen und ich bitte euch um Erlaubnis, mich gehen zu lassen.' Man wird also in sein künstlerisches Leben entlassen und kehrt dann in sein Zuhause und sein wirkliches Leben zurück. Es ist eine Art des Loslassens, das erforderlich ist."

"Babygirl" feierte am 30. August im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig seine Weltpremiere und Kidman wurde für ihre Leistung als Beste Schauspielerin ausgezeichnet. Der Film startet am 30. Januar 2025 in den deutschen Kinos.