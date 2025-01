61. Geburtstag Barack Obama postet liebevolle Botschaft an Michelle

Seit 32 Jahren verheiratet: Michelle und Barack Obama. (mia/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 20:22 Uhr

Michelle Obama feiert heute ihren 61. Geburtstag. Auch von ihrem Mann Barack Obama gibt es zu ihrem Ehrentag einen rührenden Geburtstagsgruß in den sozialen Medien.

Michelle Obama feiert am heutigen Freitag (17. Januar) ihren 61. Geburtstag. Auch ihr Mann Barack Obama (63) feiert seine Frau an ihrem Ehrentag. Auf Instagram postete er ein süßes Bild, auf dem die beiden beim Abendessen zu sehen sind, sich über den Tisch an den Händen fassen und in die Kamera grinsen.

Dazu schreibt der ehemalige US-Präsident: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens, @Michelle Obama. Du füllst jeden Raum mit Wärme, Weisheit, Humor und Anmut – und du siehst gut dabei aus. Ich habe so ein Glück, mit dir die Abenteuer des Lebens erleben zu können. Ich liebe dich!"

Eheprobleme sind vom Tisch

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass die ehemalige First Lady ihren Ehemann bei der zweiten Amtseinführung von Donald Trump (78) nächste Woche nicht begleiten wird. Michelle Obama hatte auch schon die Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter (1924-2024) ausgelassen, an der Obama ebenfalls allein teilnahm. Die daraufhin entstandenen Spekulationen über mögliche Eheprobleme dürften mit dem neuen Post vom Tisch sein.

Die Obamas sind seit 32 Jahren verheiratet und haben zwei Töchter: Die 1998 geborene Malia (26) und die 2001 geborene Sasha (23).