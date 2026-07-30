Stars Barbara Schöneberger hätte gerne mehr Zeit für ihre prominenten Freunde

Barbara Schoneberger - 2022 - Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 18:00 Uhr

Barbara Schöneberger hätte gerne mehr Zeit für ihre prominenten Freunde.

Barbara Schöneberger zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens.

Im Laufe ihrer Karriere hat die Moderatorin zahlreiche Prominente kennengelernt, doch genau das sorgt inzwischen auch für Wehmut. In ihrem Podcast ‚Mit den Waffeln einer Frau‘ spricht die 52-Jährige offen darüber, dass ihr gemeinsame Zeit mit vielen Wegbegleitern aus der TV-Branche fehlt. Anlass für das persönliche Geständnis ist ein Gespräch mit Fernsehkoch Tim Mälzer. Der 55-Jährige erinnert daran, dass sich viele bekannte Gesichter aus dem Fernsehen über Jahre hinweg immer wieder begegnet seien. „Ich habe mal überlegt, wir gehören ja alle so ein bisschen zusammen. Unsere Wege haben sich ja schon häufig gekreuzt“, erklärt Mälzer. Dabei denkt er unter anderem an Barbara Schöneberger und Günther Jauch, mit denen ihn zahlreiche gemeinsame Fernseherlebnisse verbinden.

Aus dieser Erinnerung entwickelt Mälzer eine Idee, die bei Schöneberger sofort auf Begeisterung stößt. „Ein Roadtrip mit eben all den Menschen von damals – ein Tagesausflug, irgendwo angeln gehen und labern“, schlägt der Koch vor. Für ihn wäre ein solcher Ausflug mit alten Weggefährten eine schöne Gelegenheit, gemeinsame Erinnerungen aufleben zu lassen. Barbara Schöneberger stimmt ihm sofort zu. „Ja, ich möchte eigentlich auch genau wieder das, mit den alten Leuten, die man früher viel öfter gesehen hat. Und jetzt sind wir zwar alle da, aber man trifft sich nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Shows, in denen man miteinander spielt oder aufeinander trifft“, sagt sie. Die Moderatorin vermisst die Zeit, in der sich Fernsehkollegen regelmäßig bei gemeinsamen Produktionen begegneten und daraus oft auch private Kontakte entstanden.

Besonders bedauert sie, dass viele spannende Bekanntschaften inzwischen kaum noch gepflegt werden können. „Ich denke mir oft: ‚Ich kenne so viele spannende Leute‘, und ich finde es schade, dass man nicht öfter was macht. Ich kenne so viele spannende Leute und habe aber nichts davon“, gesteht Schöneberger offen. Auch Tim Mälzer selbst scheint bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Nach dem Podcast schwärmt sie: „Also nach dem Gespräch mit dir würde ich dich am liebsten jetzt einladen und sagen: ‚Lass uns einen Abend zusammen verbringen‘.“