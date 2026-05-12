Stars Barbara Schöneberger: Seriöse Männer statt Dauer-Witze

Barbara Schoneberger - 2022 - Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 14:00 Uhr

Barbara Schöneberger gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und ist vor allem für ihre humorvolle und lockere Art bekannt –

privat scheint sie jedoch ganz andere Vorstellungen zu haben, besonders wenn es um Männer und Beziehungen geht.

In einem Interview mit der ‚SuperIllu‘ erklärte die 52-Jährige, dass sie eher ernste und bodenständige Männer bevorzuge. Männer, die ständig Witze machen oder besonders lustig wirken wollen, seien dagegen nicht ihr Typ. „Ich fand immer seriöse Typen gut. So ‘nen richtigen Spaßkaschperl hatte ich selten an meiner Seite.“ Damit macht Schöneberger deutlich, dass Humor für sie in einer Beziehung nicht die wichtigste Rolle spielt. Während sie beruflich oft im Mittelpunkt steht und für gute Stimmung sorgt, sucht sie privat eher Ruhe, Verlässlichkeit und echte Gespräche. Besonders Männer, die ständig versuchen, mit Witzen Aufmerksamkeit zu bekommen, wirken auf sie offenbar eher abschreckend als attraktiv.

Diese Meinung vertritt die Moderatorin schon seit mehreren Jahren. Bereits 2021 sprach sie in ihrem Podcast ‚Mit den Waffeln einer Frau‘ offen darüber, dass sie Männer, die dauernd Witze erzählen, unattraktiv finde. Dort erklärte sie deutlich: „Es gibt nichts Schlimmeres als Männer, die Witze erzählen. Das ist das Ende jeder Erotik.“

Außerdem sprach Barbara Schöneberger in einem neuen YouTube-Video darüber, was sie an Männern ebenfalls störe. Für sie sei es ein großer Minuspunkt, wenn Männer keine Fragen stellen oder kein echtes Interesse am Gespräch zeigen. Damit macht sie deutlich, dass ihr Aufmerksamkeit und ehrliche Kommunikation in einer Beziehung wichtiger sind als ständiger Spaß oder oberflächliche Unterhaltung.

Auch beruflich setzt Schöneberger beim Thema Humor klare Grenzen. Obwohl sie selbst oft ironisch und schlagfertig ist, möchte sie niemanden verletzen oder bloßstellen. Besonders wichtig ist ihr, sich nicht über Menschen lustig zu machen, die sich nicht wehren können oder sich in einer schwierigen Situation befinden.