"A Woman of Substance" Barbara Taylor Bradford: Die britische Bestsellerautorin ist tot

Barbara Taylor Bradford ist im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. (the/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 13:16 Uhr

Der Bestseller "A Woman of Substance" machte sie 1979 über Nacht berühmt: Nun ist die britische Romanautorin Barbara Taylor Bradford im Alter von 91 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ihre "mitreißenden und epischen Romane".

Die britische Romanautorin Barbara Taylor Bradford (1933 – 2024) ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie war besonders bekannt für ihren Bestseller "Des Lebens bittere Süße" (Originaltitel: "A Woman of Substance") aus dem Jahr 1979. Die Schriftstellerin verstarb nach Angaben ihrer Sprecherin am Sonntag (24. November) nach kurzer Krankheit friedlich in ihrem Zuhause und war "bis zum Schluss von ihren Lieben umgeben", berichtet unter anderem "Sky News".

Diese Geschichte machte sie weltberühmt

Die Veröffentlichung ihres Romans "A Woman of Substance" machte Taylor Bradford über Nacht zur Bestsellerautorin. Es ist die Geschichte einer jungen Frau namens Emma Harte, die sich von einem Leben als Dienstmädchen im ländlichen Yorkshire zur Leiterin eines Filmimperiums entwickelt. Das Buch verkaufte sich 30 Millionen Mal und brachte sieben Fortsetzungen sowie eine TV-Adaption hervor.

Taylor Bradford wurde im Laufe ihrer Karriere oft als "Grande Dame der Blockbuster" bezeichnet, da mehrere ihrer Bücher in Fernsehserien verwandelt wurden. Sie schrieb insgesamt 40 Romane – zu ihren Werken zählen auch die Buch-Reihen "Die Ravenscar Dynastie", "Cavendon Hall" und "House of Falconer".

"Sie dominierte die Bestsellerlisten und betrat mit ihren mitreißenden, epischen Romanen, die Generationen umspannten, Neuland. Diese Romane waren definitiv keine Liebesromane und sie verkörperte die Frau mit Substanz, die sie schuf, insbesondere mit ihrer unbarmherzigen Arbeitsmoral", wird Taylor Bradfords Verlegerin und Lektorin Lynne Drew von "BBC" in einem Statement zum Tod der Bestsellerautorin zitiert.

Video News