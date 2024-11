Film Barry Keoghan: Spielt er Ringo Starr in Beatles-Biopic?

Barry Keoghan - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2024, 16:00 Uhr

Barry Keoghan soll Sir Ringo Starr in vier Biopics über die Beatles spielen, sagt der Schlagzeuger selbst.

Es wurde schon länger gemunkelt, dass der ‚Saltburn‘-Schauspieler (32) den legendären Schlagzeuger in der kommenden Filmreihe über die ikonische Band spielen soll. Jetzt hat Ringo Starr (84) anscheinend selbst verraten, dass Keoghan tatsächlich unterschrieben hat, um ihn in den Filmen darzustellen.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ über die angebliche Beteiligung des Schauspielers an dem Projekt sagte Starr: „Ich finde es großartig. Ich glaube, er nimmt irgendwo Schlagzeugstunden, aber ich hoffe, nicht zu viele.“ Der ‚Dunkirk‘-Star wurde erstmals im Februar mit den Filmen in Verbindung gebracht, die von ‚Skyfall‘-Regisseur Sir Sam Mendes inszeniert werden sollen. ‚Deadline‘ berichtete damals, dass Keoghan den Schlagzeuger darstellen würde, während ‚Gladiator II‘-Darsteller Paul Mescal und ‚Babygirl’s Harris Dickinson Sir Paul McCartney bzw. John Lennon spielen würden.

Das Outlet verriet zu dem Zeitpunkt auch, dass Charlie Rowe in Verhandlungen um die Rolle von George Harrison sei. Dann wurde aber später gemunkelt, dass Mescals ‚Gladiator II‘-Kollege Joseph Quinn stattdessen von Mendes ausgewählt wurde, um den Gitarristen zu spielen. Ein Insider verriet der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Joe ist ein unglaublicher Schauspieler. Es ist eine gewaltige Rolle, aber Sam freut sich, ihn an Bord zu haben.“ Jeder der vier Filme wird sich auf ein Mitglied der Beatles konzentrieren und die Geschichte der Band durch ihre Augen erzählen.