"Zuhause für den Rest meiner Karriere" Barry Manilow tritt bis an sein Lebensende in Las Vegas auf

Barry Manilow nennt das International Hotel sein neues "Zuhause" bis zu seinem Karriereende. (the/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 11:28 Uhr

Große Ehre für den Kult-Sänger Barry Manilow: Wie der 81-Jährige verkündet, wird er bis an sein Lebensende in Las Vegas auf der Bühne stehen.

Seltene Ehre für den Mann, der Elvis Presley (1935 – 1977) in Las Vegas übertroffen hat: Der Musiker Barry Manilow (81) wird bis an sein Lebensende eine feste Show im International Theatre des Westgate Resort & Casino in Las Vegas inne haben. Das hat der Sänger am Dienstag (3. Dezember) in einem Statement verkündet. Manilow habe "diese außergewöhnliche Ehre angenommen" und vervollständige damit seine "geschichtsträchtige Karriere in Las Vegas und auf der ganzen Welt", heißt es in der Presseerklärung.

Letztes Jahr spielte Barry Manilow demnach im International Theatre seine 637. Show und brach damit den Rekord des legendären King of Rock 'n' Roll, der bis zu diesem Zeitpunkt den Thron mit den meisten Konzerten in der glamourösen Las-Vegas-Location innehatte. Elvis Presley spielte zu Lebzeiten 635 Shows im International Hotel.

"Für den Rest meiner Karriere mein Zuhause"

Im International Theatre aufzutreten, sei eine "unglaubliche Reise" gewesen, wird der 81-jährige Manilow in der Erklärung zitiert. "David Siegel und das Westgate-Team sind für mich wie eine Familie und ich bin zutiefst dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, Westgate für den Rest meiner Karriere mein Zuhause zu nennen."

Auf Instagram feierte Manilow seine neue Residency in Las Vegas mit einem vorfreudigen Post. "Wart ihr schon bei Barry zuhause? Ihr seid eingeladen, Manilow das ganze Jahr über im Westgate Las Vegas zu sehen!" Ab 5. Dezember wird der Künstler im Rahmen seiner neuen lebenslangen Residenz insgesamt sechs Weihnachtsshows spielen. Zudem verkündete Manilow neue Konzerttermine bis November 2025, für die es bereits Karten zu kaufen gibt.

"Barry Manilow ist ein Künstler einer ganzen Generation und ein lieber Freund", so Westgate-Präsident David Siegel (89) über die Kooperation. "Im Laufe der Jahre haben wir eine persönliche und professionelle Beziehung aufgebaut, die wirklich etwas Besonderes ist, und ich fühle mich geehrt, Barry die Möglichkeit zu bieten, ein Leben lang bei Westgate aufzutreten."