Stars Bastian-Schweinsteiger-Cup: Stars erinnern an Fußballlegende Franz Beckenbauer

Bastian Schweinsteiger April 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2025, 14:31 Uhr

Bastian Schweinsteiger und sein Kollege Felix Neureuther zollen dem verstorbenen Fußballfunktionär Tribut.

Bastian Schweinsteiger erinnert mit einer emotionalen Ansprache an Franz Beckenbauer.

Die Bayern-München-Legende verstarb im Januar 2024 im Alter von 78 Jahren. Dass Beckenbauer enorm großen Einfluss auf die weltweite Sportlandschaft hatte, betonte Schweini jetzt beim ‚Bastian-Schweinsteiger-Cup‘ – einem Golfturnier, das gleichzeitig auch als Benefiz-Veranstaltung für die Beckenbauer-Stiftung fungiert. Erstmals sammelte der einstige Bayern-Kicker bei dem Event auch Spenden für die Stiftung seines Kollegen Felix Neureuther, der ebenfalls bei der Eröffnungsgala zu Wort kam.

Neureuther sagte über Beckenbauer: „Franz war für viele von uns ein Vorbild, auch abseits des Sports. Es ist uns eine Ehre, sein Andenken mit diesem Turnier zu würdigen.“ Zuvor hatte Schweinsteiger dem Kaiser mit emotionalen Worten Tribut gezollt. „Ohne Franz wäre vieles von dem, was wir erleben durften, nicht möglich gewesen“, erklärte der Ex-Profifußballer vor dem gesammelten Publikum und betonte: „Er war nicht nur ein Fußball-Kaiser, sondern auch ein Mensch mit Herz – und einer, der Menschen zusammengebracht hat.“

Passend zum Gedenken an den FC-Bayern-Star fand am ersten Tag des Schweinsteiger-Golfturniers – wie jedes Jahr – ein Bayerischer Abend statt, zu dem die Gäste in Dirndl und Lederhosen erschienen. Wie viele Spenden am Ende der Sportveranstaltung zusammenkommen, bleibt abzuwarten. Im vergangenen Jahr schafften Schweinsteiger und sein Team es, eine Summe in Höhe von stolzen 150.000 Euro für wohltätige Zwecke zu generieren.