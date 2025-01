"Trotz unserer Liebe und Verbundenheit" „Bauer sucht Frau“: Hans und Elke haben sich getrennt

Hans und Elke verliebten sich in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau". (dr/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 17:15 Uhr

Traurige Nachrichten für die Fans von "Bauer sucht Frau": Hans und Elke, das Vorzeigepaar aus der 19. Staffel, haben ihre Beziehung überraschend beendet. Trotz tiefer Verbundenheit trennen sie sich wegen unüberwindbarer Herausforderungen.

Die beliebten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Hans (67) und Elke (64) haben überraschend ihre Trennung via Instagram bekannt gegeben. Nur wenige Monate nach ihrer romantischen Kennenlerngeschichte in der 19. Staffel der beliebten RTL-Sendung müssen die Fans nun eine traurige Nachricht verkraften. In einem emotionalen Statement erklärte Hans Bock: "Elke und ich haben uns in beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Trotz unserer Liebe und Verbundenheit gibt es unüberwindbare Themen, die eine gemeinsame Zukunft als Paar nicht mehr möglich machen."

Video News

In Elke habe er einen wertvollen und liebevollen Menschen kennen und lieben gelernt: "In der überaus schönen Zeit, die wir miteinander verbringen durften, können wir es nicht wirklich greifen, dass es uns nicht vergönnt ist, trotz vieler Gemeinsamkeiten auf Dauer unseren Weg zu finden." Gegenseitig würden sie sich von Herzen nur das Allerbeste wünschen.

Trennung bei Hans und Elke: So reagieren die Fans

Noch im vergangenen Jahr schwärmte Hans bei Instagram von ihrer Beziehung: "Wir gehen beide im Gleichklang, da wir viele gemeinsame Interessen und Denkweisen haben, die unser Zusammenleben so erfüllend und wertvoll machen." Elke selbst hatte gegenüber dem Sender RTL erklärt, dass sie mit dem Thema Liebe bereits abgeschlossen zu haben glaubte – bis sie Hans traf.

Die Fans der Sendung zeigten sich schockiert und bestürzt über die Trennung. Zahlreiche Kommentare wie "Das ist ja eine sehr traurige Nachricht" und "Unglaublich schade" verdeutlichen die Verbundenheit, die das Paar bei den Zuschauern aufgebaut hatte.

Pferdewirtschaftsmeister Hans hat in der Eifel in Nordrhein-Westfalen eine Pferdepension mit Bauernhof. Nach 30 Jahren Ehe hatte sich der Vater von zwei erwachsenen Töchtern von seiner Frau getrennt und war bis zur 19. Staffel seit zehn Jahren Single. Die "Bauer sucht Frau"-Folgen mit Hans und Elke liefen bei RTL im November und Dezember 2023.