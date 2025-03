Stars Denise Richards: Trennung von Charlie Sheen killte fast ihre Karriere

Denise Richards and Charlie Sheen - AVALON - February - 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 09:00 Uhr

Die Trennung von Denise Richards und Charlie Sheen war „wirklich hart“ für ihre Karriere.

Die 54-jährige Schauspielerin trennte sich 2006 nach vier Jahren Ehe von ‚Two and a Half Men‘-Star Charlie Sheen (59). Jetzt hat sie behauptet, dass sie nach ihrer Scheidung Schwierigkeiten hatte, Arbeit zu finden, räumte aber ein, dass ihr Ex-Mann ihr während ihrer Beziehung tatsächlich viel beigebracht habe. Die Schauspielerin erzählte ‚UsWeekly‘: „Das war wirklich hart für meine Karriere. Viele Leute wollten mich nicht einstellen. Das war eine Achterbahnfahrt, und er war einer meiner größten Lehrer, um viel über mich selbst zu lernen!“

Die ‚Wild Things‘-Darstellerin, die Sami (20) und Lola (13) mit Charlie hat, aber 2011 auch Eloise (13) adoptierte, gab sich 2018 mit Aaron Phypers (52) das Ja-Wort. Bei dieser Trauung brach sie mit der Tradition, da sie sich nicht für das traditionelle weiße Kleid entschied. Sie sagte: „Ich wollte kein traditionelles Kleid tragen. Es war meine zweite Hochzeit und ich bin ein Strandmädchen. Ich wollte etwas, das bequem ist, und ich habe viele gemischte Kritiken von den Leuten bekommen.“ Natürlich habe jeder eine Meinung, aber sie selbst habe es geliebt.

Vor Kurzem behauptete Denise während eines Treffens mit ihrer Freundin Camille Grammer, dass sie dieses Mal für immer verheiratet bleiben werde, als sie über ihre jeweiligen Trennungen nachdachten. In der ersten Folge ihrer neuen Reality-Show ‚Denise Richards and her Wild Things‘ erklärte sie: „Camille Grammer und ich, wir haben uns vor über zwanzig Jahren kennengelernt. Sie war mit ihrem Ex Kelsey Grammer verheiratet und ich war mit Charlie verheiratet. Ich werde mich nie scheiden lassen, auch wenn wir uns hassen.“