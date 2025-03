Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Ex Laura-Marie Geissler spricht erstmals über Trennung

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 14:00 Uhr

Die Rennfahrerin ist seit mehreren Monaten von dem Schauspieler getrennt - nun äußert sie sich zum Aus.

Laura-Marie Geissler äußert sich mit vielsagenden Worten zum Liebesaus mit Jimi Blue Ochsenknecht.

Im April 2022 gaben die Rennfahrerin und der Schauspieler ihre Beziehung bekannt. Nur wenige Monate später machte Jimi der 26-Jährigen einen Heiratsantrag – ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht. Daraufhin verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Jimi und dem Rest seiner Familie zusehends.

Viele Fans machten Laura-Marie für den Ochsenknecht-Zoff verantwortlich. Im Spätsommer 2024 tauchten dann erste Trennungsgerüchte auf. Anfang 2025 bestätigte Jimis Ex Yeliz Koc das Liebesaus. Der 33-Jährige ist Vater ihrer Tochter Snow (3), hatte sich aber als „unfreiwilligen Erzeuger“ der Kleinen bezeichnet und seine Papa-Rolle abgelehnt.

Auch zu seiner Mutter Natascha Ochsenknecht hat Jimi inzwischen wieder Kontakt. Sogar in der vierten Staffel von ‚Diese Ochsenknechts‘ wird er zu sehen sein. Diese Annäherung befeuerte die Spekulationen, dass Laura-Marie Geissler für den Kontaktabbruch verantwortlich war.

Im Interview mit RTL äußerte sich die Starnbergerin nun zur Trennung von dem ‚Die Wilden Kerle‘-Star und ging auf die Fan-Anschuldigungen ein. „Schön zu hören ist es nicht, aber ich glaube, die Leute haben so viel zu sagen, wie von außen zu beurteilen. Wenige wissen, wirklich die Geschichte dahinter oder was alles war“, enthüllte sie. Aber warum hat die Rennfahrerin nie wirklich auf die Vorwürfe reagiert? „Ich glaube, jede Person würde sich in manchen Situationen gerne äußern und gerne auch direkt aus den Emotionen heraus äußern“, räumte sie ein.

Letztendlich sei Laura-Marie ihre Privatsphäre wichtiger: „Ich bin zwangsläufig ein bisschen reingerutscht. Aber ich habe nie versucht zu befeuern. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg. Und so haben wir auf jeden Fall untereinander eine gute Lösung gefunden.“ Zu Jimi Blue habe sie inzwischen nur noch wenig Kontakt. Trotzdem wünsche ihm die Rennfahrerin alles Gute für die Zukunft: „Ich hoffe, dass alles weiterläuft bei ihm, und ich glaube, an dem Stand bleiben wir auch.“