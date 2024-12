Bei zwei Bauern kriselt es „Bauer sucht Frau“: Hofwoche endet, bevor sie richtig begonnen hat

Marvin mit seinen "sexy Laborantinnen" Sabrina (l.) und Eva. (smi/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 22:31 Uhr

Liebe ist wie Seife, lernen wir in der neuen Folge von "Bauer sucht Frau". Sie braucht Zeit zu reifen. Manchmal entgleitet sie einem auch, also die Liebe. Das muss der älteste Kandidat der Staffel schmerzhaft lernen. Auch beim jüngsten Bauer kriselt es.

"Liebe ist wie Seife", sagt Marvin (31). "Auch Seife muss reifen, sie muss entstehen, sich setzen und festigen", philosophiert der Bauer in der elften Folge von "Bauer sucht Frau" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+). Er lädt seine beiden Hofdamen Eva (24) und Sabrina (34) zum Herstellen der aromatischen Reinigungsmittel. Er verwandelt sie mit weißen Kitteln in "sexy Laborantinnen". Die Seife stellt Marvin aus der Wolle seiner Kamele und Alpakas her. Die Tiere sind bei ihm ohnehin omnipräsent. Nicht nur auf der Weide oder in der Seife, sondern auch am Frühstückstisch, in Form eines Salzstreuers. Sabrina denkt schon ein "Umswitchen" bei der Deko durch, sollte sie sich gegen Eva durchsetzen.

Frauen sind wie Pferde, nur anders

Liebe ist wie Seife, das muss auch Heiner (70) lernen. Denn manchmal entgleitet sie einem. Bei dem Senior der Staffel früher als ihm lieb sein dürfte. Nach nur einer Nacht zieht Ulrike (63) die Reißleine. "Ich merke, dass sich bei mir keine Gefühle entwickeln, bei ihm aber schon", sagt die Erzieherin. Obwohl ihr bei ihm gefehlt hat, dass er Gefühle zeigt. Bei der Arbeit mit seinen Pferden blühte Heiner auf, ließ seine Hofdame aber nicht mithelfen. Ulrike fühlte sich außen vor. "Du bist ein Pferde-, aber kein Frauenflüsterer", findet sie.

"Was habe ich falsch gemacht?", will der Bauer etwas patzig wissen. Er rechnet schon damit, bis zum Ende seines Lebens alleine zu bleiben. Frauen sind schwieriger zu handeln als Pferde, resümiert er. Doch dann findet er sich mit Ulrikes Entscheidung ab. Und träumt dann doch von der "richtigen Frau", die irgendwann komme.

Paul fehlt Gefühl für Tiere und Frauen

Auch der Staffel-Junior Paul (22) hat Probleme mit seiner Auserwählten. Sarah (20) fehlt bei ihm, wie Ulrike bei Heiner, das Gefühl. Nicht nur für sie, sondern auch im Umgang mit seinen Tieren. Anders als bei Pauls Vater spürt sie beim Jungbauern keine Begeisterung für das liebe Vieh. Wie soll das dann erst bei einer Partnerin sein? Nachdem ihr Teamwork beim Zusammentreiben von Schafen scheitert, sucht Sarah das Gespräch mit Paul. Der verspricht Besserung, nimmt seine Hofdame immerhin in die Arme.

Bei anderen Kandidaten läuft es besser. Saskia (35) und ihr "Stallbursche" Martin (30) frotzeln immer vertrauter, beim Ausmisten von "Alpakakaka" (Saskia) oder beim gemeinsamen Kochen. Heino (50) und Martin (40) backen einen Kuchen für Heinos Schwester, die dem Paar ihren Segen gibt.

Bei Max (32) und Selina (24) geht die Hofwoche zu Ende. Max' maulfauler Vater gibt dem Paar seinen Segen, wenn auch nicht explizit wie Heinos Schwester. Und das, obwohl Selina beim Backen von Pfannkuchen Käse vergessen hat. "Meine Gefühle für Selina sind schon groß und ich werde sie vermissen", sagt Max. Doch er will ihr "die Zeit geben, die du brauchst, die ich brauche, die wir beide brauchen. Das ist mir wichtig". Liebe muss eben reifen. Wie Seife.