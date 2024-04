Am Pfingstmontag im TV „Bauer sucht Frau“: Inka Bause stellt bald die neuen Kandidaten vor

20 Jahre "Bauer sucht Frau": Am Pfingstmontag stellt Moderatorin Inka Bause die neuen Kandidaten vor. (the/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 16:30 Uhr

Die RTL-Show "Bauer sucht Frau" feiert 20-jähriges Jubiläum. Welche neuen Bauern und Bäuerinnen sich auf die Suche nach der großen Liebe machen, verrät Inka Bause am Pfingstmontag.

2024 feiert die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" ihr 20-jähriges Jubiläum. Wie der Sender am Mittwoch (24. April) bekannt geben hat, wird Moderatorin Inka Bause (55) am Pfingstmontag (20. Mai) ab 19:05 Uhr die neuen Bäuerinnen und Bauern vorstellen, die sich in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe machen.

Wer darf zum Scheunenfest?

Nach der Vorstellung der neuen Kandidaten und Kandidatinnen im TV (und als Stream bei RTL+) haben Interessierte die Möglichkeit, sich beim Landwirt oder der Landwirtin ihrer Wahl zu melden. Aus den Zuschriften wählen die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmenden dann die Personen aus, die sie beim traditionellen Scheunenfest näher kennenlernen wollen.

"Bauer sucht Frau International" verkürzt die Wartezeit

Derzeit gibt es im Fernsehen bereits das Spin-off "Bauer sucht Frau International" zu sehen. Seit 16. April suchen bereits zum sechsten Mal Landwirtinnen und Landwirte auf der ganzen Welt einen passenden Partner oder Partnerin. Im aktuellen "Bauer sucht Frau"-Spin-off geht es dieses Mal unter anderem nach Guatemala, Togo oder Kolumbien.