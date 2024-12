Doppeldebüt in Folge zehn „Bauer sucht Frau“: Letzte Bauern starten in die Jubiläumsstaffel

Gruppenbild mit Alpakas: Marvin mit Eva (M.) und Sabrina. (smi/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 22:16 Uhr

Mit Marvin und Heiner starten auch die letzten Bauern in die Hofwoche. Sarah feiert bei "Bauer sucht Frau" ein Comeback bei Paul, allerdings mit tierischem Schock. Und Andre bekommt ganz besondere Geburtstagsgeschenke.

In der zehnten Folge der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) starten auch die letzten beiden Landwirte in ihre Hofwochen. Marvin (31) und Heiner (70). Marvin hat sich beim Scheunenfest ein "Luxusproblem angelacht". Er hat mit Eva (24) und Sabrina (34) zwei "Topmädels" eingeladen. Die kommen beide mit dem Bus an, da sie bei Marvin um die Ecke wohnen. Der Bauer begrüßt sie mit einem ganz besonderen Empfangskomitee. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Bauer sucht Frau" kommen beim Abholen Kamele zum Einsatz. Zwei Trampeltiere, um zoologisch genau zu sein.

Video News

Eva und Sabrina dürfen aber nicht auf den Wüstenschiffen auf Marvins Hof reiten. Stattdessen müssen sie sich als Kamelführerinnen beweisen. Dabei schlagen sie sich zu Marvins Zufriedenheit, auch wenn Sabrinas Tier an einem Baum anhält, um sich an den Blättern gütlich zu tun.

Angekommen auf dem Hof zeigt sich das nächste Tier renitent. Marvin begrüßt seine Hofdamen mit einem Snack, unter anderem mit herzförmig geschnittenem Mozzarella. Davon fühlt sich ein Alpaka angezogen. Das übrigens ebenfalls zu den Kamelen zählende Tier stößt ein Sektglas um, das Eva erwischt. Das Alpaka hat Geschmack, urteilt Sabrina mit Blick auf ihre Rivalin.

Heiner beeindruckt "Sechser im Lotto" mit Kapelle

Marvins Frauen trennen nicht nur zehn Jahre, sondern auch etliche Zentimeter. Auf diesen Umstand weist die ältere und größere Sabrina ihre Konkurrentin immer wieder hin. Zum Beispiel, als Eva in der nahen Pension das kleinere Zimmer zugewiesen bekommt. Da scheint sich Marvin wirklich ein Problem aufgehalst zu haben.

Heiner (70) hat sich nur eine Frau eingeladen: Ulrike (63) bezeichnet er als "Sechser im Lotto". Anders als Marvin holt er seine Hofdame nicht mit Exoten, sondern einem "Bauer sucht Frau"-Klassiker ab: dem Traktor. Damit tuckern sie durch Heiners Ländereien. Dazu gehört eine eigene Kapelle. Heiner beeindruckt seine Auserwählte, indem er darin die Glocke läutet. Auf dem Hof prunkt er mit einem Fohlen und der Tatsache, dass seine Haferproduktion durch den Hafermilch-Boom stark gewachsen ist.

Comeback mit Schweine-Schock für Sarah

Wer die letzte Folge gesehen hat, wird sich erinnern: Sarah (20) musste ihre Hofwoche bei Paul (22) krankheitsbedingt unterbrechen. Jetzt feiert sie ein Comeback. Es ist eine Rückkehr mit Schrecken: Im Gefrierschrank findet sie die Reste eines Schweines, das sie vor ihrem Abschied vermutlich noch gestreichelt hat.

Im Stall bei den lebendigen Schweinen erwartet Sarah der nächste Schock. Sie erfährt, dass die Tiere nur ein halbes Jahr auf dem Hof leben, bevor sie geschlachtet werden. Für Paul eine zu kurze Zeit, um ihnen Namen zu geben. Eine zu enge Bindung könnte schließlich einen Abschied zum Schlachter nur schwerer machen. Sarah sieht das anders, sie schlägt die Namen Jens, Aaron oder Gustav vor. Doch Paul bevorzugt zynisch "Schnitzel" oder "Knacker".

Wer die letzte Folge ganz genau verfolgt hat, erinnert sich vielleicht daran, dass Markus (40) beim Spaziergang im Watt mit Heino (50) einen Ast mitgenommen hat. Aus diesem Treibgut bastelt Markus für seinen Bauern nun einen Kerzenständer. Dabei erzählt er dem sichtlich getroffenen Heino, dass er als Kind und Jugendlicher im Heim aufgewachsen ist.

Bremsen verboten für Geburtstagskind Andre

Andre feiert derweil seinen 30. Geburtstag. Seine Hofdame Sophie (25) schenkt ihm ein Sixpack Bier und Gummibärchen. Endlich ein praktisches und bodenständiges Präsent, findet das Geburtstagskind. Bei einem anderen Geschenk bekommt Andre "Pipi in den Augen". Sophie begleitet ihn zu seinem Hobby, dem Speedway fahren. Diesen Motorsport, bei dem Bremsen verboten sind, hat er bis zu einem Unfall als Leistungssportler betrieben. Nun ist er gerührt, dass eine Frau ihm die gefährliche Leidenschaft nicht austreiben will. Sophie traut sich sogar, mit auf das Motorrad zu steigen.

Ein ostfriesischer Brauch will es, dass Junggesellen bei ihrem 30. Geburtstag so lange vor ihrer Türe kehren müssen, bis sie vom Kuss einer Jungfrau erlöst werden. Andres Freunde haben dafür eine Wagenladung Kronkorken angekarrt. Doch Sophie denkt nicht daran, ihren Bauern freizuküssen. Stattdessen besteht sie darauf, dass Andre beim Fegen auch noch Holzschuhe anziehen soll. Irgendwann erbarmt sie sich aber und küsst ihn. Wenn auch nur zaghaft auf die Wange.