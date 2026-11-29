Stars Beach-Boys-Mitgründer Mike Love stirbt mit 85 Jahren

Mike Love - Avalon - 2022 - Beach Boys reunion - Royal Albert Hall BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2026, 13:00 Uhr

Der Mitgründer der Beach Boys, Mike Love, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sprecher.

Mike Love ist tot. Der Mitgründer der legendären Beach Boys starb am Samstag (28. November) im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie, wie sein Sprecher bestätigte.

Love schrieb zahlreiche der bekanntesten Hits der Band mit, darunter ‚California Girls‘, ‚Surfin‘ USA‘ und ‚I Get Around‘. Sein Sprecher würdigte ihn als amerikanische Musikikone, deren außergewöhnliches Talent und Einfluss Generationen von Musikern inspiriert hätten.

Wie das US-Magazin ‚People‘ berichtet, wurden Rettungskräfte am Samstag gegen 17.16 Uhr zu Loves Haus in Malibu gerufen. In einem Funkmitschnitt war von Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem erwachsenen Mann die Rede. Eine weitere Aufzeichnung bezeichnete den medizinischen Notfall als Herz-Kreislauf-Stillstand. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Bereits im Juli hatte die Band wegen Loves gesundheitlicher Probleme eine kurze Auszeit angekündigt und mehrere Konzerte in den Herbst verschoben. Kurz vor der geplanten Fortsetzung der Tournee wurden weitere Auftritte abgesagt. Erst im vergangenen Monat hatte Schauspieler John Stamos, der seit 1985 regelmäßig mit den Beach Boys auftritt, über den ernsten Gesundheitszustand seines Freundes berichtet. Love habe trotz ärztlicher Warnungen und der Sorgen seiner Familie unbedingt weiter auf der Bühne stehen wollen. Stamos bezeichnete ihn als Freund, Vaterfigur und musikalischen Mentor. Gemeinsam standen sie 41 Jahre lang auf der Bühne. Stamos begleitete die Band auch auf ihrer Tour zum 60. Jubiläum des Albums ‚Pet Sounds‘.

Love kehrte schließlich auf die Bühne zurück, benötigte dabei jedoch Unterstützung und blieb während des Konzerts sitzen. Auch sein ehemaliger Bandkollege Al Jardine zeigte sich erschüttert. Gegenüber ‚Rolling Stone‘ erklärte er, Love könne offenbar nicht anders, als aufzutreten, und wirke dadurch wie „gefangen“. Love wurde 1941 in Los Angeles geboren und gründete die Beach Boys gemeinsam mit seinen Cousins Brian, Dennis und Carl Wilson sowie Al Jardine. Anfang der 1960er-Jahre gelang der Band mit ‚Surfin‘ Safari‘ (1962) und ‚Surfin‘ USA‘ (1963) der Durchbruch. Ihr elftes Studioalbum ‚Pet Sounds‘ (1966) gilt weithin als ihr bedeutendstes Werk. Insgesamt veröffentlichte die Gruppe 29 Studioalben und verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger.

Nach internen Konflikten kam es über die Jahre zu mehreren Brüchen. 2012 vereinte sich Love für die Jubiläumstour zum 50-jährigen Bestehen der Band noch einmal mit Brian Wilson und weiteren Originalmitgliedern. Jardine beendete seine regelmäßigen Auftritte im selben Jahr. Love veröffentlichte zudem fünf Soloalben und trat weiterhin mit Bruce Johnston und anderen Musikern unter dem Namen Beach Boys auf. Seine Brüder Dennis, Carl und Brian Wilson starben 1983, 1998 und 2025. Love hinterlässt seine Ehefrau Jacquelyne Piesen und seine acht Kinder.