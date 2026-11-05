Stars Eric Danes Ehefrau verrät, welches Warnzeichen sie Monate vor der verheerenden ALS-Diagnose des ‚Grey’s Anatomy‘-Stars bemerkte

Eric Dane and Rebecca Gayheart - 2017 - Butterfly Ball - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 10:00 Uhr

Rebecca Gayheart hat über die subtilen Veränderungen im Gesundheitszustand des verstorbenen Schauspielers gesprochen, bevor er seine ALS-Diagnose bekam.

Rebecca Gayheart hat enthüllt, dass ihr getrennt lebender Ehemann Eric Dane bereits Monate vor seiner ALS-Diagnose unter ungewöhnlichen Kopfschmerzen litt.

Erst später entwickelte der ‚Grey’s Anatomy‘-Star die Muskelschwäche, die schließlich zur Diagnose der schweren neurologischen Erkrankung führte. Die 55-jährige Schauspielerin, die mit dem im Februar verstorbenen Darsteller zwei Töchter hat, sprach am Mittwoch (4. November) in der Sendung ‚Personal Spaces‘ von Drew Barrymore über die ersten Anzeichen seiner Erkrankung.

Eric war 2024 an amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt und starb im Februar. Rebecca erklärte nun, dass ihr seine damaligen Kopfschmerzen besonders aufgefallen seien, da er während ihrer gesamten Beziehung zuvor nie darunter gelitten habe. Im Gespräch mit Drew Barrymore erinnerte sie sich: „In all den Jahren, in denen wir verheiratet waren oder zusammen waren, hatte er kein einziges Mal Kopfschmerzen.“ Einige Monate bevor die Schwäche in seiner Hand einsetzte, habe Eric begonnen, sich über Kopfschmerzen zu beklagen.

Rebecca habe ihn darauf hingewiesen, dass er normalerweise nie darunter leide und nicht einmal Schmerzmittel nehme. Er selbst vermutete zunächst, sich beim Schlafen den Nacken ungünstig verdreht zu haben. Die Beschwerden hielten jedoch an. Rückblickend erklärte Rebecca: „Es gab also definitiv Anzeichen, aber nichts davon war so gravierend, dass man wirklich innegehalten und darauf geachtet hätte.“

Kopfschmerzen gelten allerdings nicht als typisches frühes Anzeichen von ALS. Die fortschreitende neurologische Erkrankung betrifft Nervenzellen, die für die Steuerung willkürlicher Muskelbewegungen verantwortlich sind. Auch Eric selbst schilderte die ersten Anzeichen seiner Erkrankung in seinen posthum veröffentlichten Memoiren ‚My Book of Days: A Memoir in Moments‘. Darin beschrieb er, wie er beim Sushi-Essen unerwartete Schwierigkeiten bekam. „Plötzlich kann ich die Stäbchen mit meiner rechten Hand nicht mehr richtig benutzen“, schrieb der Schauspieler. Zudem habe seine Hand gekribbelt und seine Finger seien taub geworden. Zunächst vermutete er, schlicht zu viel am Handy geschrieben zu haben.

Doch seine Beschwerden verschlimmerten sich innerhalb der folgenden Wochen. Drei Wochen später sei die Schwäche so weit fortgeschritten gewesen, dass er die Stäbchen überhaupt nicht mehr greifen konnte. Anschließend folgten monatelange medizinische Untersuchungen. Eric beschrieb in seinem Buch, wie er von einem Arzt zum nächsten geschickt wurde und zahlreiche Tests über sich ergehen lassen musste. Zunächst diagnostizierten die Ärzte eine multifokale motorische Neuropathie, eine seltene Autoimmunerkrankung, die fortschreitende Muskelschwäche verursachen kann und behandelbar ist. Anfangs seien die Mediziner deshalb optimistisch gewesen, da die Behandlungsmöglichkeiten als sehr wirksam galten.

Als sich seine Symptome jedoch nicht besserten, kamen Zweifel an der ursprünglichen Diagnose auf. Weitere Untersuchungen folgten, darunter eine Lumbalpunktion mit einer Analyse des Nervenwassers sowie Untersuchungen des Gehirns. Neun Monate nach dem Auftreten der ersten Symptome erhielt Eric schließlich die Diagnose ALS.