VIP-Geheimnisse gelüftet: Diese smarten Technik-Begleiter dominieren 2026 die Handtaschen

Kompaktheit Muss zwingend in aktuelle Micro-Bags und kleine Abendtaschen passen, ohne diese unschön auszubeulen. Smart-Etuis, In-Ear-Kopfhörer

Akkulaufzeit Sollte einen kompletten Event-Tag oder Langstreckenflug mühelos und ohne Zwischenladen durchhalten. Tracker, magnetische Powerbanks

Designsprache Nahtlose Integration in luxuriöse Outfits; hochwertige Materialien wie Aluminium oder matter Kunststoff. Tabakerhitzer, Ladecases