Stars ‚Glee‘-Star Harry Shum Jr. erinnert bei ‚Dancing With The Stars‘ an Naya Rivera

Harry Shum Jr. attends CAPE's 35th Anniversary Gala - Getty - October 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 18:00 Uhr

Harry Shum Jr. hat seiner verstorbenen ‚Glee‘-Kollegin Naya Rivera bei ‚Dancing With The Stars‘ mit einem emotionalen Tanz Tribut gezollt.

Der 44-jährige Schauspieler trat zu einer Interpretation von Riveras Version des Songs ‚Valerie‘ von The Zutons auf. Rivera hatte das Lied in der zweiten Staffel der Musicalserie gesungen. Sie starb 2020 im Alter von 33 Jahren.

Während der Sendung am Dienstag (17. November) sprach Shum Jr. mit Co-Moderatorin Julianne Hough über die Bedeutung des Auftritts. „Ich habe das Gefühl, dass ‚Dancing With The Stars‘ und ‚Glee‘ untrennbar miteinander verbunden sind“, erklärte er. Zu Riveras Version des Liedes tanzen zu können, bedeute ihm und vielen Fans besonders viel. „Wir vermissen dich, mein Mädchen“, fügte er hinzu.

Der Schauspieler betonte, wie sehr ‚Glee‘ sein Leben verändert habe. Die Serie habe ihm die Möglichkeit gegeben, neben dem Tanzen auch als Schauspieler Fuß zu fassen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal zu diesem Lied tanzen könnte“, sagte er. ‚Valerie‘ habe für zahlreiche Fans der Serie bis heute eine besondere Bedeutung.

Erst im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Disney+ und Hulu an einer Neuauflage von ‚Glee‘ arbeiten. Gleichzeitig ist eine Fernsehfortsetzung des Films ‚Crazy Rich Asians‘ für HBO geplant. Shum Jr., der an beiden Produktionen beteiligt war, könnte sich grundsätzlich vorstellen, in seine früheren Rollen zurückzukehren. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ erklärte er: „Wisst ihr was? Ich liebe diese beiden Film- und Serienreihen.“ Besonders bei ‚Crazy Rich Asians‘ sehe er Möglichkeiten für eine Fortsetzung, da der letzte Film mit den Figuren geendet habe, die er und Gemma Chan verkörperten. Er würde gerne einen Weg finden, diese Geschichte weiterzuerzählen. Ob Shum Jr. auch bei einer neuen ‚Glee‘-Serie mitwirken wird, ist bislang offen. Der Schauspieler räumte ein, derzeit „wirklich, wirklich beschäftigt“ zu sein, zeigte sich aber interessiert. „Ich würde sehr gerne weitermachen, weil ich diese beiden Reihen liebe“, sagte er.

‚Glee‘ lief von 2009 bis 2015 und erzählte die Geschichte eines Schulchors an der fiktiven William McKinley High School. Neben Shum Jr. und Rivera gehörten unter anderem Matthew Morrison, Lea Michele, Cory Monteith, Heather Morris, Kevin McHale und Darren Criss zur Besetzung. Serienschöpfer Ryan Murphy bestätigte kürzlich, dass er bereits mit mehreren früheren Darstellern über eine mögliche Rückkehr gesprochen habe. „Ich habe mit ungefähr zehn Mitgliedern der ursprünglichen Besetzung Kontakt gehabt, und das ist wirklich schön“, erklärte er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. Die Schauspieler hätten viele Fragen gestellt, seien von der Idee aber auch begeistert gewesen.