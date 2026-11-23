Stars Promi-Alarm bei ‚Wetten, dass..?‘: Diese Hollywood-Stars kommen nach Halle

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 14:00 Uhr

Am 5. Dezember moderieren Bill und Tom Kaulitz die Neuauflage von 'Wetten, dass..?'. Nun stehen die ersten Star-Gäste fest.

Die ersten Gäste von ‚Wetten, dass..?‘ stehen fest: Dwayne Johnson und Kevin Hart werden gemeinsam mit Bill und Tom Kaulitz auf der berühmten Show-Couch sitzen.

Das ZDF hat bestätigt, dass die beiden Hollywood-Stars bei der Neuauflage der Kult-Sendung dabei sind, die am 5. Dezember 2026 live aus Halle an der Saale übertragen wird. Die Schauspieler übernehmen zudem eine Rolle als Wettpaten. Johnson, der unter dem Spitznamen „The Rock“ bekannt ist, und Hart verbindet eine langjährige Freundschaft. Unter anderem standen sie gemeinsam für die ‚Jumanji‘-Filme vor der Kamera. Auch im kommenden Teil des Franchise sind sie wieder zu sehen.

Die Live-Ausstrahlung von ‚Wetten, dass..?‘ beginnt um 20:15 Uhr im ZDF und über den Streamingdienst des Senders. Neben Johnson und Hart werden weitere prominente Gäste aus Deutschland und der Welt erwartet. Außerdem stehen musikalische Auftritte und verschiedene Wetten auf dem Programm. Weitere Namen hat das ZDF noch nicht bekannt gegeben.

Tom Kaulitz blickt seiner Premiere als Moderator offenbar gelassen entgegen. In einer vom ZDF veröffentlichten Stellungnahme erklärte er: „Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten.“ Dabei wolle er den Fokus vor allem auf die Teilnehmer und die Unterhaltung legen. „Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten“, betonte der Tokio-Hotel-Gitarrist.

Auch Bill Kaulitz formulierte seine Erwartungen an den Abend. Dem Sänger sei es wichtig, dass sich das Publikum gut unterhalten fühlt. „Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen“, sagte er.

Laut ZDF wird Hazel Brugger wieder die Moderation der Außenwette übernehmen. Diese findet auf dem Campus Sursee in der Schweiz statt. Neu zum Team gehört auch Entertainerin Parshad Esmaeili, die seit November die Social-Media-Kanäle der Sendung auf Instagram und TikTok betreut. Bereits um 19:25 Uhr beginnt die Vorab-Sendung ‚Wetten, dass..? – Der Countdown‘ mit Janin Ullmann und Marvin Fischer.