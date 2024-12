Gemeinsamer Auftritt ist fünf Jahre her Beatles-Stars Paul McCartney und Ringo Starr feiern Reunion

Ringo Starr (l.) und Paul McCartney (r.) sind die einzigen noch lebenden Beatles. (dam/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 14:46 Uhr

2019 performten Paul McCartney und Ringo Starr zuletzt gemeinsam auf einer Bühne. Zum Abschluss seiner "Got Back"-Tour holte der Musiker seinen Ex-Beatles-Kollegen zurück ans Schlagzeug.

Die Beatles-Stars Paul McCartney (82) und Ringo Starr (84) feierten am 19. Dezember ein kleines Comeback. Wie die "Daily Mail" berichtete, gab McCartney sein letztes Konzert im Rahmen seiner "Got Back"-Tour in der O2-Arena in London, bei dem auch sein ehemaliger Bandkollege Starr anwesend war. McCartney lud diesen kurzerhand auf die Bühne ein, um ihn bei den Songs "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" und "Helter Skelter" am Schlagzeug zu begleiten. Starr kam dieser Bitte nach und performte mit McCartney die beiden Beatles-Hits. Für die Musiker war es der erste gemeinsame musikalische Auftritt seit fünf Jahren: Zuletzt standen sie 2019 bei McCartneys "Maccas Freshen Up"-Tour zusammen auf der Bühne.

Die Beatles kommen in die Kinos

Seit Jahrzehnten gelten die Beatles rund um John Lennon (1940-1980), George Harrison (1943-2001), Paul McCartney und Ringo Starr als absolute Legenden in der Musikwelt. Das Leben der vier Musiker wird nun auch mit einer mehrteiligen Filmreihe für die Kinoleinwand festgehalten. Der Regisseur Sam Mendes (59) plant derzeit ein Projekt aus vier Filmen, die sich jeweils einem Beatle widmen sollen.

Einem Bericht zufolge steht auch schon fest, welche Schauspieler in die Rollen der Pilzköpfe schlüpfen werden. Demnach wird Starr von dem "Saltburn"-Star Barry Keoghan (32) verkörpert, während der "Gladiator 2"-Darsteller Paul Mescal (28) McCartney darstellen soll. In die Rolle des 1980 ermordeten Lennon schlüpft angeblich der "Triangle of Sadness"-Star Harris Dickinson (28). Der an Krebs verstorbene George Harrison (1943-2001) soll von dem Schauspieler Charlie Rowe (28) verkörpert werden.

In welcher Reihenfolge das Leben von John Lennon, George Harrison, Paul McCartney und Ringo Starr dargestellt wird, ist bislang nicht bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass die Produktion des Projekts bereits 2025 startet und die Filme bis 2027 allesamt veröffentlicht werden.