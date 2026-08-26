Musik Beatles: Ungehörtes ‚Day Tripper‘-Tape gewährt Einblick in gemeinsames Songwriting von John Lennon und Paul McCartney

The Beatles - Apple Corps BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 18:00 Uhr

Beatles-Fans können nun eine frühe Heimaufnahme von ‚Day Tripper‘ hören, die entstand, bevor der Song zu einem der bekanntesten Hits der Band wurde.

‚Day Tripper (Songwriting Work Tape)‘ wurde während der ‚Rubber Soul‘-Ära in Kenwood, dem damaligen Zuhause des verstorbenen Frontmanns John Lennon, aufgenommen. Diese Rohfassung ist Welten von der ausgefeilten Single entfernt, die Fans heute kennen. Zu diesem Zeitpunkt war das ikonische Riff noch nicht einmal geschrieben. Stattdessen hört man Lennon und Sir Paul McCartney dabei, wie sie mit Ideen aus einem alten Folksong experimentieren, an dem John gearbeitet hatte. Die beiden lachen, ziehen sich gegenseitig auf und probieren währenddessen verschiedene Textzeilen aus.

Die endgültige Version von ‚Day Tripper‘ wurde später während eines achtstündigen Studiomarathons ausgearbeitet, als Doppel-A-Seite zusammen mit ‚We Can Work It Out‘ veröffentlicht und nicht auf ‚Rubber Soul‘ aufgenommen. Doch dieses Tape zeigt den Song in seiner frühesten und menschlichsten Form: John scherzt darüber, wie hoch der Aufnahmepegel eingestellt ist, während die beiden versuchen, dem Stück seine endgültige Gestalt zu geben.

Das Arbeits-Tape erscheint im Vorfeld der ‚Rubber Soul Special Edition‘, die am 2. Oktober veröffentlicht wird. Die erweiterte Ausgabe wirft einen ausführlichen Blick auf die Entstehung des Albums und enthält 24 frühe Session-Aufnahmen, 20 bislang unveröffentlichte Takes, drei Heim-Demos sowie neue und ursprüngliche Abmischungen. Die Veröffentlichung folgt auf das kürzlich erschienene ‚Michelle (Take 1)‘ und gewährt den Fans einen weiteren Blick hinter die Kulissen.

Die Veröffentlichung erfolgt zu einer Zeit, in der UMG und Apple Corps ihre langfristige Partnerschaft rund um die legendäre Band aus Liverpool weiter ausbauen. UMG ist nun weltweit für Beatles-Merchandise, Lizenzierungen und E-Commerce zuständig. UMG-Chef Sir Lucian Grainge bezeichnete die Band kürzlich als „eine der ikonischsten und beständigsten kulturellen Marken aller Zeiten“ und würdigte die neue Vereinbarung als wichtigen Schritt, um die Möglichkeiten zu erweitern, wie Fans das Vermächtnis der Beatles erleben können.

Der kulturelle Einfluss der Beatles wächst unterdessen weiter. Anlässlich des Global Beatles Day ließ Apple Corps die berühmte ‚All You Need Is Love‘-Übertragung der Band aus dem Jahr 1967 kolorieren und stellte sie erstmals auf YouTube zur Verfügung. Weltweit fanden zudem Fanveranstaltungen zu diesem Anlass statt. Im Jahr 2027 soll in der 3 Savile Row ein umfassendes Beatles-Fanerlebnis eröffnet werden, und Sam Mendes‘ aus vier Filmen bestehendes Beatles-Projekt soll 2028 erscheinen.