Bang Showbiz | 13.08.2025, 14:00 Uhr

Die Hollywoodikone stand in der gefeierten Serie gemeinsam mit ihrem alten Freund vor der Kamera.

Sharon Stone gibt preis, dass Eric Danes Rolle in ‚Euphoria‘ ihr „alles bedeutet“.

Die 67-jährige Schauspielerin hat eine geheimnisvolle Rolle in der kommenden dritten Staffel des HBO-Dramas ergattert und sie ist überglücklich, an der Seite ihres alten Freundes zu spielen. Eric hatte im April öffentlich gemacht, dass er an der unheilbaren, degenerativen Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) leidet. Sharon weiß daher genau, wie wichtig ihm die Rolle des Cal Jacobs ist. Im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ erklärte die Hollywoodikone emotional: „Eric und ich sind schon lange Freunde. Sehr lange. Und ich war damals sozusagen seine Unterstützerin, als er versuchte, die Rolle in ‚Euphoria‘ zu bekommen. Er kam zu mir nach Hause, brachte mir glutenfreie Kekse mit, und wir haben zusammengesessen und über alles gesprochen, weil er diesen Job wirklich unbedingt wollte. Deshalb bedeutet es mir die Welt, dass er die Rolle rechtzeitig erhalten hat.“

Als Eric im Frühjahr seine ALS-Diagnose öffentlich machte, zeigte er sich dankbar dafür, weiterhin arbeiten zu können. In einem Statement sagte er damals: „Ich bin dankbar, meine liebende Familie an meiner Seite zu haben, während wir gemeinsam dieses neue Kapitel durchschreiten. Ich fühle mich glücklich, dass ich weiterhin arbeiten kann, und freue mich darauf, nächste Woche wieder ans ‚Euphoria‘-Set zurückzukehren. Ich bitte euch freundlich, meiner Familie und mir in dieser Zeit Privatsphäre zu gewähren.“

Im Juni erklärte der 52-jährige Schauspieler dann überraschend, dass er die Funktion seines rechten Arms komplett verloren habe und sich große Sorgen mache, wie sehr sich sein Zustand noch verschlechtern werde. In der US-Show ‚Good Morning America‘ berichtete er: „Ich habe nur noch einen funktionierenden Arm. […] Meine linke Seite funktioniert noch. Meine rechte, also meine dominante Seite, funktioniert gar nicht mehr. [Mein linker Arm] lässt auch nach. Ich glaube, ich habe vielleicht nur noch ein paar Monate, dann wird auch der weg sein. Ich mache mir Sorgen um meine Beine.“