In Heimatstaat Texas Bei Basketballspiel: Matthew McConaughey genießt Vater-Tochter-Zeit

Matthew McConaughey und Tochter Vida beim Spiel der Texas Longhorns. (lau/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 12:18 Uhr

Matthew McConaughey und Tochter Vida haben gemeinsame Zeit bei einem Basketballspiel verbracht. Der lokalpatriotische Hollywoodstar macht regelmäßig seine alte Universität in Texas unsicher.

Schon seit vielen Jahren lebt Hollywoodstar Matthew McConaughey (55) mit seiner Familie in seinem Heimatstaat Texas. Nach erfolgreichen Jahren in der Filmmetropole Los Angeles haben er, Ehefrau Camila Alves (41) und die drei gemeinsamen Kinder Levi (16), Vida (15) und Livingston (12) hier ihr Glück gefunden. Auch seiner ehemaligen Universität, der University of Texas in Austin, stattet der als lokalpatriotisch geltende McConaughey regelmäßig Besuche ab. So sah er sich am Donnerstag gemeinsam mit Tochter Vida ein Basketballspiel des Texas Longhorns Frauenteams an.

Vida sieht ihrer Mutter Camila Alves verblüffend ähnlich

Auf Bildern der Veranstaltung sind die 15-jährige Vida und ihr berühmter Vater im Moody Center in Austin zu sehen. Der Star entschied sich für den Anlass für Blue Jeans, ein weißes T-Shirt sowie eine auffällige Wildlederjacke. Tochter Vida brachte ihre Unterstützung für die "Lady Longhorns" mit einem orangefarbenen T-Shirt des Teams zum Ausdruck, trug dazu ebenfalls Blue Jeans. Die Vater-Tochter-Zeit schienen die Zwei sichtlich zu genießen. Am Ende triumphierte ihre Mannschaft knapp mit vier Punkten Vorsprung über Tennessee.

Beobachter bemerken in schöner Regelmäßigkeit die verblüffende Ähnlichkeit von Matthew McConaugheys Tochter Vida mit ihrer Mutter Camila Alves McConaughey. Erst Anfang des Monats hatte der Star ihr zudem auf Instagram zu ihrem 15. Geburtstag gratuliert. "Vida. 15 Jahre. Danke, dass du mein Technik-Guru bist, so versiert, und dass du es liebst, Dinge anzubauen. Liebe Papai", schrieb er zu einem Kindheitsfoto, das sie bei der Gartenarbeit in der Natur zeigt.

Matthew McConaughey zog mit seiner Familie 2012 zurück nach Texas und ließ sein Heim in Malibu hinter sich. An dem Lone Star State und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern schätzt er nach eigener Aussage "die Gastfreundschaft, die Höflichkeit, den gesunden Menschenverstand sowie das Fehlen von Drama".