"Ich bin nicht perfekt" Bei Preisverleihung: Jonathan Majors hält tränenreiche Dankesrede

Jonathan Majors verlor in Folge seiner Verurteilung wegen häuslicher Gewalt mehrere Rollen. (stk/spot)

SpotOn News | 22.06.2024, 16:30 Uhr

Jonathan Majors durfte bei einem Event in Beverly Hills einen Preis entgegennehmen. Bei seiner Rede zeigte der gefallene Hollywoodstar Reue und Emotionen.

Der Schauspieler Jonathan Majors (34) wurde während einer Dankesrede bei der Veranstaltung Hollywood Unlocked offenbar von seinen Gefühlen übermannt. Majors, der Ende 2023 wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Partnerin von einem Gericht schuldig gesprochen und im April dieses Jahres verurteilt wurde, erhielt trotz dieses Skandals den Perseverance Award – Perseverance kann etwa mit Durchhaltevermögen übersetzt werden. Als er am vergangenen Freitag (21. Juni) den Preis auf der Bühne in Beverly Hills enggegennahm, flossen bei dem 34-Jährigen laut US-Seite "Variety" die Tränen.

"Ich bin nicht perfekt. Ich habe Unzulänglichkeiten – ich gestehe sie mir ein", zitiert die Seite aus Majors Rede. Es sei seiner Ansicht nach eine Zeit gekommen, in der in Extremen gedacht wird und man entweder der Held oder Schurke ist: "Aber mir ist klar geworden, dass ich persönlich nichts davon bin. … Ich bin einfach der Typ, dessen Glaube auf die Probe gestellt wurde." Neben seiner Familie und Freunden dankte er auch einigen Hollywood-Größen für ihre Unterstützung, darunter Tyler Perry (54) und Will Smith (55) – der nach seiner Oscarohrfeige gegen Komiker Chris Rock (59) vor zwei Jahren bekanntlich selbst einen massiven Karriereknick erlebte.

Mehrere Rollen gingen nach dem Urteil flöten

In ihrer Klageschrift beschrieb seine Ex Grace Jabbari schockierende Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Majors, dessen Karriere zum Zeitpunkt der Vorwürfe gerade durch die Decke ging. Direkt im Anschluss an die Gerichtsentscheidung wurde der Schauspieler im Dezember 2023 von den Marvel Studios gefeuert. Er trat zuvor im Superhelden-Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und der Streaming-Serie "Loki" auf, und sollte im Marvel-Universum zum nächsten Widersacher der Avengers werden. Auch weitere Schauspiel-Engagements wie etwa die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über Ex-NBA-Star Dennis Rodman (63) hat Majors in der Zwischenzeit verloren.

Unlängst konnte er jedoch wieder eine Hauptrolle ergattern, in Martin Villeneuves Rachethriller "Merciless". Über diesen Hoffnungsschimmer auf ein mögliches Hollywood-Comeback sagte Majors in seiner Dankesrede: "Ich habe in dieser pechschwarzen Dunkelheit gesessen und gelernt, dass man, wenn man einen flüchtigen Blick auf einen Lichtstrahl erhascht, so schnell wie möglich darauf zu rennt. Und ich werde dieses Licht nie wieder als selbstverständlich betrachten."