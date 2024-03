Das Must-have im Frühling und Sommer Beine im Fokus: 2024 ist das Jahr der Micro-Shorts

Kleiner Trend ganz groß: Micro-Shorts setzten 2024 die Beine in den Fokus - wie hier in der Frühjahrs- und Sommer-Kollektion von Chanel für 2024. (the/spot)

SpotOn News | 20.03.2024, 20:01 Uhr

Sie sind kurz, sie sind eng, sie sind total en vogue: Micro-Shorts geben diesen Frühling und Sommer den Ton an. Dabei sind sie auf dem besten Weg, die bislang angesagten Miniröcke abzulösen. So stylt man den neuen Modetrend.

Lange Beine stehen 2024 so im Fokus wie noch nie: Shorts sind dieses Jahr zurück und präsentieren sich so modern, kurz und eng anliegend wie selten zuvor. Die Micro-Shorts sind dabei auf dem besten Weg, den Mini-Röcken, die im letzten Jahr auf dem Vormarsch waren, den Rang in Sachen angesagtester Modetrend des kommenden Sommers abzulaufen. Zudem sind sie um einiges leichter in den Alltag zu integrieren, als der derzeit vor allem bei den Promis beliebte "No-Pants-Trend". So trägt man Micro-Shorts jetzt:

Micro-Shorts in der lässigen Variante

Lässige Eleganz für Stadt, Strand und andere entspannte Anlässe: Bei Chanel kombiniert man enganliegende Mirco-Shorts in klassischem Schwarz mit schwarzen Flip-Flops sowie einer weißen Bluse. Darüber ein bunt gestreifter Cardigan in leuchtenden Farben sowie eine lange goldenen Statement-Kette. Eine kleine Handtasche in zu den Shorts passendem Schwarz komplettiert den Look.

Micro-Shorts im Retro-Style

Retro-Look mit italienischem Flair: Versace setzt auf Micro-Shorts im Vintage-Style. Die extra kurzen Hosen kommen in pastelligen Farben wie Gelb oder Rosa daher und sind mit weißen, floralen Applikationen verziert. Wichtig bei diesem Look ist, dass Oberteil und Shorts exakt im gleichen Design sind. Auch Schuhe, Taschen und andere Accessoires sollten denselben Farbton haben wie die Shorts.

Micro-Shorts im All-in-Black-Look

All-in-Black-Look geht immer: Was bei Abendveranstaltungen das kleine Schwarze ist, ist im Alltag der All-in-Black-Look. Dieser lässt sich auch hervorragend auf das Styling von Micro-Shorts anwenden, wie Stella McCartney (52) zeigt. Sie schickt ihre Models für Frühjahr und Sommer 2024 in kurzen schwarzen Shorts, einer extravaganten schwarzen Bluse sowie schwarzen Kitten-Heels über den Laufsteg. Schmuck und andere Accessoires braucht es hier nicht zwingend, der Look spricht für sich und lenkt den Fokus – wie sollte es bei Micro-Shorts auch anders sein – auf die Beine. Natürlich haben Influencerinnen und It-Girls wie Hailey Bieber (27) diesen Look bereits für sich entdeckt und präsentieren ihn bereits lässig-cool auf Instagram. Bieber setzt hier zur knappen Shorts auf eine Oversize-Lederjacke mit XXL-Schulterpolstern.