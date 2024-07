Beauty & Fashion Hailey Bieber über ihre Rhode-Marke

Hailey Bieber - March 2024 - NBCUniversal Oppenheimer screening - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 16:00 Uhr

Hailey Bieber wollte, dass ihre Rhode-Produktreihe „schick“ und „cool“ sowie „effizient“ ist, damit sie sich auf dem „übersättigten“ Markt der Schönheitsmarken von Prominenten abheben kann.

Das 27-jährige Model hatte 2022 ihr Haut- und Make-up-Unternehmen gegründet, das mit ausverkauften Produkten wie dem Peptide Glazing Fluid und dem Pocket Blush ein großer Erfolg ist.

Und jetzt hat Bieber erzählt, dass sie ihre eigene Linie auf den Markt bringen und sicherstellen wollte, dass sie ganz anders als die Labels von anderen Stars ist. Hailey erklärte gegenüber dem ‚W‘-Magazin: „Ich wusste, dass ich nicht für immer in der Modelwelt bleiben würde, und ich wollte es immer in etwas anderes umwandeln. Eine Zeit lang war ich mir nicht sicher, was das war, bis ich Rhode gründete, und dann dachte ich mir: ‚Oh, das ist es, was ich machen soll. Hier fühle ich mich selbstbewusst und authentisch‘ … Ich wusste, dass es ein echt übersättigter Bereich war und alle die Promi-Marken satt gehabt haben. Ich wollte also einen anderen Standpunkt vertreten.” Der Star fügte hinzu: „Das Wichtigste ist die Wirksamkeit des Produkts, das in der Flasche ist. Aber nicht nur das, ich möchte, dass es sich schick anfühlt. Ich wollte, dass es cool ist.” Die Ehefrau von Popstar Justin Bieber bestand zudem darauf, dass das Sortiment erschwinglich bleiben soll, sodass alle Produkte in den ersten Markteinführungen unter 30 Dollar liegen.