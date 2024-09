Der Schauspieler und Rennfahrer wurde 63 Bekannt aus „Karate Kid“: Chad McQueen ist gestorben

Schauspieler und Rennfahrer Chad McQueen ist mit 63 Jahren gestorben. (ili/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 07:15 Uhr

Chad McQueen ist gestorben. Er war der Sohn von Steve McQueen und spielte den Dutch in den "Karate Kid"-Filmen. Der Schauspieler und Rennfahrer wurde 63 Jahre alt.

Chad McQueen, der Sohn der verstorbenen Rennfahrer- und Schauspiellegende Steve McQueen (1930-1980), ist in Kalifornien gestorben. Er wurde 63 Jahre alt. Der "Karate Kid"-Schauspieler und Rennfahrer starb am Mittwoch (11. September) in Palm Springs.

Seine Familie bestätigte seinen Tod am folgenden Tag in einer Erklärung, die auf Chads und Steves separaten Instagram-Konten veröffentlicht wurde. "Schweren Herzens geben wir das Ableben unseres Vaters Chad McQueen bekannt", heißt es in der Erklärung seiner Frau Jeanie und ihrer beiden Kinder.

Von "Karate Kid" bis Sportwagenrennen

Chad McQueen war bekannt für seine Rolle des Dutch in "Karate Kid" (1984), die er zwei Jahre später in "Karate Kid II – Entscheidung in Okinawa (1986) wiederaufnahm. Er spielte in weiteren Filmen mit, bevor er die Filmindustrie verließ, um ab den 1990er Jahren Sportwagenrennen zu fahren. Einen letzten Auftritt als Schauspieler hatte er in "Fall" (2001).

1993 heirateten Chad McQueen und Jeanie Galbraith, sie bekamen die Kinder Chase und Madison. "Sein bemerkenswerter Weg als liebender Vater für uns, zusammen mit seinem unerschütterlichen Engagement für unsere Mutter, war ein wahres Beispiel für ein Leben voller Liebe und Hingabe", heißt es in der Traueranzeige weiter.

"Seine Leidenschaft für den Rennsport unterstrich nicht nur sein außergewöhnliches Talent, sondern diente auch dazu, das Vermächtnis seines Vaters zu ehren, ein Beleg für die Werte, die er verinnerlicht hatte." Sie fügten hinzu: "Er hat seine Leidenschaft, sein Wissen und seine Hingabe an uns weitergegeben, und wir werden nicht nur sein Erbe fortführen, sondern auch das unserer Großväter."

Chad und Steve McQueen standen sich nahe

Wie das "People"-Magazin weiter meldet, stand Chad seinem Vater, der 1980 im Alter von 50 Jahren an Krebs starb, sehr nahe. "Viele meiner Werte sind wie die meines Vaters", sagte er 1996 der US-Zeitschrift. "Ich versuche, so ruhig zu sein wie er. Als ich aufwuchs, verstand ich sein Misstrauen gegenüber Menschen nicht. Aber als ich älter wurde, verstand ich es."

2010 gründete Chad McQueen Racing, das maßgeschneiderte Hochleistungsautos baut, nur vier Jahre, nachdem er einen fast tödlichen Unfall beim Training für das 24-Stunden-Rennen von Daytona überlebt hatte.

Seine Familie schloss ihre Erklärung mit den Worten: "Als Familie müssen wir diese schwierige Zeit bewältigen und wir bitten um Privatsphäre, während wir uns an sein außergewöhnliches Leben erinnern und es feiern."