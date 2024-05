Derzeit mit "Furiosa" im Kino Bekommt Chris Hemsworth bald Konkurrenz aus der eigenen Familie?

Chris Hemsworth bei den Filmfestspielen in Cannes. (rho/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 23:16 Uhr

Die Kinder von Chris Hemsworth wollen seinen Job als Actionheld übernehmen. Sie haben bereits einen Einblick in das Filmgeschäft erhalten und suchen die Gefahr. Bekommt der Schauspieler möglicherweise Konkurrenz aus der eigenen Familie?

Sein neuester Action-Streifen ist gerade angelaufen. Jetzt spricht Chris Hemsworth (40) darüber, dass der Muskelberg aus "Furiosa: A Mad Max Saga" bald starke Konkurrenz im Filmgeschäft bekommen könnte: Hemsworth' Kinder wollen in seine Fußstapfen treten.

"Meine Kinder muss ich noch an der Seitenlinie halten", erzählt der Australier dem amerikanischen "People"-Magazin von seiner überaus ambitionierten Tochter India Rose (12) und den Zwillingen Sasha und Tristan (10). Die drei würden riskante Actionszenen lieben. "Sie sagen ständig: 'Gib mir eine Chance! Ich möchte da reinspringen, in den Lastwagen springen und das Fahrrad.' Und so weiter", fügt Hemsworth hinzu.

"Meine Kinder sollten Angst haben, aber sie lachten"

Neben seiner Ehefrau, Schauspielerin Elsa Pataky (47), die ebenfalls in "Furiosa" zu sehen ist, waren auch seine Kinder bei den Dreharbeiten anwesend. "Ich weiß, dass es kein Kinderfilm ist, aber sie haben alles gesehen", gibt der 40-Jährige zu. "Es war wie eine Halloween-Party für sie. Sie lachten in den Sequenzen, in denen sie Angst haben sollten."

Auch Co-Star Anya Taylor-Joy (28) sagte über den Hemsworth-Nachwuchs, nachdem sie India, Sasha und Tristan am Set und während der Promo-Tour kennengelernt hat: "Sie sind so coole Kinder." Die Schauspielerin kann ihnen die zukünftige Actionfilm-Tauglichkeit nur bestätigen: "Sie werden der Killer sein."

Er schuldet seiner Frau eine Karriere

Seine tolle Familie verdankt der "Thor"-Hammerschwinger Ehefrau Elsa Pataky, mit der er seit 2010 verheiratet ist. Bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame am 23. Mai 2024 sagte Hemsworth voller Demut: "Ich möchte mich bei meiner wunderbaren Frau bedanken, die während meiner gesamten Karriere an meiner Seite war und mich unendlich ermutigt und unterstützt hat. Und es ist mir nicht entgangen, dass sie ihre eigenen Träume zurückgestellt hat, um meine zu unterstützen. Ich stehe für immer in deiner Schuld."