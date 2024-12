Im Alter von 82 Jahren „Bella Block“-Schauspielerin Hannelore Hoger ist gestorben

Die Schauspielwelt trauert um Hannelore Hoger. (jom/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 07:10 Uhr

Hannelore Hoger ist gestorben. Die Schauspielerin wurde 82 Jahre alt. Bekannt wurde sie vor allem durch die Rolle als TV-Kommissarin "Bella Block".

Trauer um Hannelore Hoger: Die deutsche Schauspielerin ist am 21. Dezember im Alter von 82 Jahren in Hamburg gestorben. Die traurige Nachricht bestätigte ihr Manager im Namen von Hogers Tochter Nina Hoger (63) der "Bild"-Zeitung. Zwischen 1994 und 2018 verkörperte der Schauspielstar die Hamburger Kriminalhauptkommissarin Bella Block in der gleichnamigen ZDF-Reihe.

Die gebürtige Hamburgerin Hannelore Hoger trat mit ihrer Schauspielkarriere in die Fußstapfen ihres Vaters Leo Hoger. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in ihrer Heimatstadt. Es folgten ab den 1960er-Jahren Theaterengagements unter anderem in Ulm, Bremen und Bochum. Hoger inszenierte als Regisseurin auch selbst Bühnenstücke. 1965 feierte sie ihr Filmdebüt in "Tag für Tag".

Theater und Krimirollen

Anschließend arbeitete sie mehrmals mit Regisseur Alexander Kluge (92) zusammen, unter anderem für "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" (1968), "Deutschland im Herbst" (1977) oder "Die Macht der Gefühle" (1983). Mit "Bella Block" und der Rolle der Privatdetektivin Charlotte Burg in der Sat.1-Serie "Die Drei" (1996-1997) wurde Hoger bei Krimifans bekannt. Die Reihe "Bella Block" endete 2018 nach 24 Jahren.

Neben den Rollen in Fernsehfilmen wie "Die Zürcher Verlobung – Drehbuch zur Liebe" oder "Lang lebe die Königin" übernahm Hoger, die auch als Hörbuch- sowie Hörspielsprecherin tätig war, weitere Kinorollen. Unter anderem in "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" oder "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" war sie auf der großen Leinwand zu sehen. 2021 war sie noch einmal im TV präsent, im ZDF-Fernsehfilm "Zurück ans Meer" mit Tochter Nina Hoger und in der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord". Bereits 2017 erschien ihre Autobiografie "Ohne Liebe trauern die Sterne. Bilder aus meinem Leben".