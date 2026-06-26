Stars Bella Hadid kämpft mit ’schwerer Isolation und Depressionen‘

Bella Hadid - January 2026 - Avalon - The Beauty New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 09:00 Uhr

Das Supermodel spricht über das herausfordernde Leben als chronisch Kranke.

Bella Hadid hat mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen, wenn ihre Borreliose-Symptome wieder aufflammen.

Das Supermodel hat über die mentale Belastung gesprochen, mit einer chronischen Erkrankung zu leben. Bei der 29-Jährigen wurde die durch Zecken übertragene Krankheit 2012 diagnostiziert. Sie gab zu, jedes Mal verzweifelt zu sein, wenn sie einen Rückschlag erlebe. In einem Instagram-Beitrag erklärte sie: „Ich wünschte, es wäre nicht so einschüchternd und schwierig zu erklären, wie sich die Schmerzen, die Erschöpfung, die Müdigkeit, die Ängste, die Konzentrationsprobleme und die Unsicherheiten anfühlen, die mit chronischen Krankheiten, Begleitinfektionen, psychischer Gesundheit, Traumata und vielem mehr einhergehen.“

Bella fügte hinzu: „Das führt zu schwerer Isolation und Depressionen – besonders über längere Zeiträume hinweg.“ Die Laufsteg-Schönheit erklärte, dass chronisch Kranke alles in ihrer Macht stehende tun würden, um eine gesundheitliche Verbesserung zu erreichen. „Man lernt über seine Symptome, liest Bücher, liest die Geschichten anderer Menschen, versucht, sich selbst eine Diagnose zu stellen, während man verzweifelt nach Antworten sucht, die niemand finden kann“, schilderte sie.

Der Verlauf von chronischen Krankheiten sei unvorhersehbar: Nach einigen guten Tagen entstehe Hoffnung, die richtige Behandlung oder Routine gefunden zu haben. Doch neue Schübe würden diese Sicherheit wieder zerstören. „Zurück zum Absagen von Plänen, zurück zu der Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, weil man nie weiß, wie man sich von Tag zu Tag fühlen wird“, klagte Bella.

Bereits beim Aufwachen empfinde sie Angst. „Körperliche Schmerzen, noch bevor deine Füße überhaupt den Boden berühren … Und irgendwie musst du trotzdem die Kraft finden, einen weiteren Tag in einem Körper und einem Geist zu bewältigen, die vollkommen erschöpft sind“, berichtete die Schwester von Gigi Hadid. Für Außenstehende sei diese Erfahrung nur schwer nachvollziehbar.

Abschließend beendete sie ihre Nachricht jedoch mit hoffnungsvolleren Worten: „Es gibt Licht, auch wenn du es heute nicht sehen kannst … Es gibt Hoffnung. Wie so viele schon gesagt haben: Ich muss mich daran erinnern, dass Heilung nicht geradlinig verläuft.“ Bella zeigte sich davon überzeugt, dass alles im Leben einen tieferen Sinn habe. „Jede Herausforderung hinterlässt uns eine Lektion, ein tieferes Mitgefühl oder eine Stärke, von der wir nie wussten, dass wir sie besitzen“, schrieb sie.