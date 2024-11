Stars Ben Affleck: Er wird Thanksgiving mit seinen Kindern feiern

Bang Showbiz | 28.11.2024, 09:00 Uhr

Ben Affleck soll Berichten zufolge eine Pause von den Dreharbeiten zu seinem neuesten Film einlegen, um Thanksgiving mit seinen Kindern feiern zu können.

Der 52-jährige Schauspieler befindet sich aktuell mitten in den Dreharbeiten zu seinem neuen Krimi ,RIP‘ in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund Matt Damon und wird die diesjährigen Feiertage als Single verbringen, nachdem er sich im August von seiner Ex-Frau Jennifer Lopez (55) trennte.

Ein Insider sprach in einem Interview mit ,People‘ über die Thanksgiving-Pläne des dreifachen Vaters und sagte: „Er ist sehr glücklich mit seinem Leben. Er arbeitet sehr gerne. Er wird Thanksgiving mit seinen Kindern verbringen.“ Ein Insider am ,RIP‘-Set fügte in einem Gespräch mit der Publikation hinzu, dass Affleck aktuell „super gelaunt“ sei und die „Arbeit mit ihm super viel Spaß“ mache: „(Ben und Matt) sind ein großartiges Team. Man merkt, dass sie gerne zusammenarbeiten. Ben sieht auch gut aus. Er scheint sich gerade an einem guten Ort zu befinden.“ Ben hat mit seiner 52-jährigen Ex-Frau Jennifer Garner die drei Kinder Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12). Ein Insider hatte im August in einem Gespräch mit ,People‘ enthüllt, dass Lopez Bens Kindern auch weiterhin „besonders nahe“ stehen würde.