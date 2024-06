Stars Ben Affleck: Lieber abseits vom Rampenlicht bleiben

Jennifer Lopez and Ben Affleck - Dec 2023 - Elle's 2023 Women in Hollywood - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2024, 10:00 Uhr

Ben Affleck „mag nicht viel Aufmerksamkeit“.

Der 51-jährige Hollywood-Schauspieler, der auch als Regisseur tätig ist, gab zu, dass er „ein wenig schüchtern“ sein kann, wenn Fremde sein Foto wollen, obwohl es ihm letztendlich nichts ausmacht – es sei denn, seine Kinder sind involviert. Der Star war zuvor mit Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet und hat mit ihr die Kinder Violet (18), Seraphina (15) und den 12-jährigen Samuel. 2021 schloss er den Bund der Ehe mit Pop-Superstar Jennifer Lopez.

In Kevin Harts ‚Hart to Heart‘ sagte er: „Ich sehe mich als Regisseur, aber ich bin ein bisschen schüchtern. Ich mag auch nicht viel Aufmerksamkeit. Das ist der Grund, warum die Leute mich sehen und sagen: ‚Nun, dieser Typ ist immer verrückt…‘ Weil jemand seine Kamera hat und an meinem Gesicht klebt. Ich habe nichts dagegen, dass du mich vor einem Club, einer Premiere oder was auch immer fotografierst. Meine Frau, das ist mir scheißegal. Nur zu. Toben dich aus. Das merke ich nicht mal. Meine Kinder, das ist eine andere Sache.“

Der ‚Tender Bar‘-Star merkte auch an, dass, weil seine Frau „so berühmt“ ist, es manchmal einen großen Unterschied gibt, wie Fans auf ihn zugehen und wie sie reagieren, wenn sie die ‚Waiting For Tonight‘-Hitmacherin auf der Straße sehen. Er fügte hinzu: „Wir sind mit Jennifer irgendwohin gegangen. Die Leute lieben sie. Und sie repräsentiert wirklich etwas Wichtiges für die Menschen. Wir gingen mit ihr, all den Kindern, über den Times Square, und die Hölle brach los. Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott.‘“