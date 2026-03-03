Film Ben Affleck und Matt Damon setzen mit First-Look-Deal auf Netflix

Ben Affleck and Matt Damon attend The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 11:00 Uhr

Die Produktionsfirma der beiden Hollywood-Stars ist einen exklusiven Deal mit Netflix eingegangen.

Ben Affleck und Matt Damon haben einen First-Look-Streaming-Deal mit Netflix unterschrieben.

Die langjährigen Freunde und kreativen Partner leiten gemeinsam die Produktionsfirma Artists Equity. Ihr Unternehmen geht nun eine mehrjährige Produktions- und Vertriebsvereinbarung mit dem Streaming-Giganten ein. In einem gemeinsamen Statement erklärten die Hollywood-Stars: „Das ist ein unglaublicher Meilenstein für Artists Equity und bestätigt die Vision, auf die wir seit 2022 hinarbeiten. Von Anfang an haben wir einen wachsenden Bedarf für einen unabhängigen Anbieter gesehen, der sich im gesamten kreativen Prozess – von der Entwicklung bis zum finalen Schnitt – sicher bewegt.“ Netflix passe perfekt zur Arbeit der beiden Schauspieler.

Der Deal umfasst ausschließlich Streaming-Projekte. Artists Equity übernimmt dabei die kreative Leitung und Produktion der Filme. Parallel bleibt das bestehende Abkommen mit Sony Pictures bestehen, das sich auf Kinofilme konzentriert. Affleck und Damon lobten Netflix-Filmchef Dan Lin und dessen Team für ihre „einzigartige Verbindung zum modernen Publikum und die Fähigkeit, Zuschauer durch gemeinsame kulturelle Momente zu vereinen“. Die ‚Good Will Hunting‘-Stars ergänzten: „Wir können es kaum erwarten, gemeinsam noch viele ambitionierte, global relevante Geschichten zu erzählen.“

Erst im vergangenen Monat standen die beiden gemeinsam für den Action-Thriller ‚The Rip‘ vor der Kamera, der drei Wochen lang die weltweiten Netflix-Top-10 anführte und innerhalb von sechs Wochen 112,3 Millionen Aufrufe verzeichnete. Dan Lin erklärte: „Wir erweitern unsere Partnerschaft mit Artists Equity, weil sie unsere Mission teilen – mutige, originelle Filme zu machen. Ben und Matt warten nicht auf Chancen, sie schaffen sie: vom Spielen und Produzieren ambitionierter Projekte bis hin zum Aufbau eines innovativen Studiomodells.“

In diesem Jahr erscheint bei Netflix außerdem der Thriller ‚Animals‘, der von Ben Affleck inszeniert wird. Der ‚Gone Girl‘-Darsteller steht auch selbst vor der Kamera – neben Stars wie Gillian Anderson, Kerry Washington und Steven Yeun. Der Film erzählt von einem Bürgermeisterkandidaten in Los Angeles und seiner Frau, die nach der Entführung ihres Sohnes Lösegeld auftreiben müssen.