Stars Jennifer Garner hat infolge ihrer Trennung von Ben Affleck ‚kaum gearbeitet‘

Jennifer Garner at the Apple TV's "The Last Thing He Told Me" Season Two Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 09:30 Uhr

Jennifer Garner hat infolge ihrer Trennung von Ben Affleck 'kaum gearbeitet'.

Jennifer Garner enthüllt die harten Auswirkungen der Trennung von Ben Affleck auf ihre Hollywood-Karriere.

Der 53-jährige ‚Alias‘-Star sprach in einem neuen Interview über ihre Karriere, ihr Familienleben und ihre Rückkehr zur Schauspielerei. Die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Ben drei Kinder hat, erklärte, dass sie ihr Arbeitspensum während der Kindererziehung stark reduziert habe und nach der Trennung des Paares noch weniger gearbeitet habe. Jennifer, die außerdem für ihre Rollen in ’30 über Nacht‘, ‚Juno‘ und ‚Dallas Buyers Club‘ bekannt ist, sagte dem Magazin ‚InStyle‘: „Zunächst einmal gibt man in einem Beruf wie diesem etwa ein bis anderthalb Jahre der Arbeit auf, wenn man schwanger ist, ein Baby bekommt und sich davon erholt.“ Sie fügte hinzu: „Als meine Kinder klein waren, habe ich sehr wenig gearbeitet. Und dann gab es in unserer Familie eine so große Umwälzung, dass ich lange Zeit praktisch gar nicht gearbeitet habe.“

Jennifer und Ben heirateten 2005. Im selben Jahr kam ihre älteste Tochter zur Welt. 2015 gaben sie ihre Trennung bekannt, die Scheidung wurde 2018 rechtskräftig. Trotz des Endes ihrer Ehe haben beide eine enge Co-Parenting-Beziehung aufrechterhalten und wurden in den vergangenen Jahren häufig gemeinsam bei Familienveranstaltungen gesehen. Die Schauspielerin erzählte ‚InStyle‘ außerdem, dass ihre Kinder – Violet (19), Seraphina (16) und Samuel (13) – es schwierig fanden, wenn ihre Arbeit sie von zu Hause fernhielt. Gleichzeitig seien sie sehr tapfer damit umgegangen, Zeit mit ihrer Mutter zu verlieren. Über die Dreharbeiten zu ihrem neuen Projekt ‚The Five-Star Weekend‘, während ihre Kinder inzwischen älter sind, sagte Jennifer: „Dieses eineinhalbjährige Zeitfenster zu haben, in dem ich mich einfach der Schauspielerei hingeben konnte, war etwas Besonderes, denn dieser Beruf ist sehr egoistisch. Es dreht sich alles um deinen Zeitplan. Es geht nicht darum, was die Kinder in der Schule haben. Es geht nicht um Abholen und Bringen oder darum, rechtzeitig zum Abendessen nach Hause zu kommen.“

Jennifer sagte, die Erfahrung habe sie daran erinnert, dass die Schauspielerei weiterhin ein wichtiger Teil ihrer Identität sei. Sie erklärte: „Ich kann dieses Gefühl nachvollziehen: ‚Okay, ich habe alles in die Mutterrolle investiert. Ich bin immer noch ihre Mutter, ich gehe nirgendwo hin, ich bin weiterhin mit ganzem Herzen dabei.‘ Gleichzeitig bin ich sehr dankbar, diesen Teil meines Lebens zurückzuhaben.“