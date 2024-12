"Gesunde Tochter" Ben Blümel: Beliebter Moderator ist erneut Vater geworden

Ben Blümel freut sich über sein drittes Kind. (lau/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 17:30 Uhr

Ben Blümel hat Nachwuchs bekommen. Sein Elternglück gab der Sänger auf Instagram bekannt - und zeigte neben dem Baby auch dessen Mutter.

Ben Blümel (43) hat pünktlich zum Weihnachtsfest freudige Nachrichten mit seinen Fans geteilt. Der beliebte Sänger und Moderator ist Vater einer kleinen Tochter geworden. In einer Instagram-Story postete Blümel ein Foto seines neugeborenen Kindes. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte der 43-Jährige zudem: "Ja, wir sind Eltern einer gesunden Tochter geworden und freuen uns auf alles, was kommt."

Neues Familienglück nach Ehe-Aus

Der frischgebackene Papa war bekanntermaßen Anfang der 2000er Jahre zunächst als Sänger durchgestartet. Sein bekanntester Song "Engel" schaffte es 2002 auf Platz zwei der deutschen Charts. Seit 2009 moderiert Blümel auf KiKA das Format "KiKA LIVE", nahm zuletzt 2020 an "The Masked Singer" teil und war zu Beginn des Jahres als Jesus von Nazareth in "Die Passion" zu hören.

Mit Ex-Ehefrau Caroline Blümel hat der Sänger bereits zwei Kinder. Die Trennung wurde im März nach sechs Ehejahren bekannt. Mit seiner neuen Partnerin Antonia Oelmann soll er seit rund einem Jahr liiert sein, weiß die "Bild"-Zeitung. Die Gastronomin ist in einem Restaurant in Berlin als Geschäftsführerin tätig. Auch seine Freundin zeigte Blümel, wie den gemeinsamen Nachwuchs, zu Weihnachten auf Instagram seinen Followerinnen und Followern.