Stars Ben Stiller bringt eigene Limonadenmarke heraus

Ben Stiller -Hulu's Nutcrackers - Press Call - Hulu BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 18:35 Uhr

Ben Stiller startet eine eigene Limonadenmarke, inspiriert von seiner Kindheit in New York.

Der 59-jährige Schauspieler und Regisseur stellte seine ‚Stiller’s Soda‘-Kollektion vor – mit Sorten wie Root Beer, Lemon Lime und Shirley Temple. Die Inspiration: Kindheitserinnerungen an Abende mit seiner Schwester Amy und den Eltern Jerry Stiller und Anne Meara in den 1970er- und 80er-Jahren, wenn er im Nachtclub das Getränk Shirley Temple bestellte.

Er sagte dem ‚People‘-Magazin: „Shirley Temples waren in meiner Kindheit eine große Sache … Wenn man mit Erwachsenen im Club war, hat man Shirley Temple bestellt und sich cool gefühlt.“ Fast hätte er die Marke ‚Ben Shirley‘ genannt, entschied sich dann aber für mehrere Geschmacksrichtungen. „Ich trinke keinen Alkohol, also finde ich es toll, ein erwachsenentaugliches Sodagetränk zu haben.“

Sein Sohn Quinlin durfte als Tester ran: „Als er nach einer zweiten Lemon Lime gefragt hat, wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Die Limonaden sind in New York und über Amazons US-Store erhältlich. Walmart soll Ende des Jahres folgen, weitere Händler in Jahr 2026. „Wir haben drei Jahre daran gearbeitet – es ist surreal, dass es jetzt wirklich passiert“, so Stiller.