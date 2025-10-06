Stars Ben Stiller war ‚aus dem Gleichgewicht‘, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte

Bang Showbiz | 06.10.2025

Der Schauspieler hatte mit dem zeitweisen Split von seiner langjährigen Partnerin zu kämpfen.

Ben Stiller fühlte sich „aus dem Gleichgewicht“, als er sich von seiner Frau trennte.

Der 59-jährige Schauspieler und Regisseur trennte sich 2017 von Christine Taylor, mit der er zwei Kinder hat, Ella (23) und Quinn (20). Während der COVID-19-Pandemie fanden die beiden jedoch wieder zueinander. Stiller erzählte nun, dass ihn der Tod seines Vaters, Jerry Stiller, im Jahr 2020 dazu brachte, nach Antworten zu suchen. Der Verlust seines Vaters inspirierte den Star dazu, eine Dokumentation über Jerry Stiller und seine Mutter Anne Meara zu drehen, um zu verstehen, wie seine Eltern ihre Ehe trotz des beruflichen Stresses und der Spannungen aufrechterhalten konnten, während sie gemeinsam arbeiteten.

Die Dokumentation mit dem Titel ‚Stiller + Meara: Nothing is Lost‘ feierte am Wochenende beim New York Film Festival Premiere. Laut ‚People‘ sagte Ben in dem Film: „Meine Karriere lief schon seit Langem, aber in meinem Privatleben war eigentlich nichts wirklich gut. Ich fühlte mich aus dem Gleichgewicht, unglücklich, irgendwie von meiner Familie und meinen Kindern entfremdet, einfach ein bisschen verloren. Ich begann über meine Eltern nachzudenken, über all den Stress und die Spannungen, die ich als Kind mitbekommen hatte, und den Druck, unter dem sie standen, als sie zusammenarbeiteten, und wie sie es trotzdem geschafft haben, zusammenzubleiben. Ich glaube, ich wollte irgendwie verstehen, wie sie das gemacht haben.“

Ben hatte bereits früher erklärt, dass er sich während der Trennung immer mit Christine verbunden fühlte und dass es nie einen Moment gab, in dem er nicht wollte, dass sie wieder zusammenkommen. Er sagte der ‚New York Times‘: „Als wir uns getrennt haben, ging es darum, Abstand zu gewinnen und zu sehen, was unsere Beziehung wirklich ist – wie sich mein Leben anfühlte, wenn wir nicht zusammen waren, und wie sehr ich unsere Familie liebe. Es waren etwa drei oder vier Jahre, in denen wir getrennt waren, aber wir waren immer verbunden.“ In seinem Kopf habe es nie den Gedanken gegeben, dass die beiden nicht wieder zusammen kommen könnten. Das Paar, das im Jahr 2000 geheiratet hatte, zog zu Beginn der Pandemie 2020 wieder zusammen, doch es dauerte fast ein Jahr, bis sie auch emotional wieder zueinander fanden. Ben erinnerte sich: „Wir haben fast ein Jahr lang im selben Haus gelebt, bevor wir tatsächlich wieder ein Paar waren.“