Stars Ben Stiller: Zoolander-Flop war böse Überraschung

Ben Stiller - US Open 2022 - - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 14:43 Uhr

Der 58-jährige Schauspieler hatte nicht damit gerechnet, dass die Fortsetzung der Komödie scheitert.

Ben Stiller rechnete nicht mit dem ‚Zoolander 2‘-Flop.

Nachdem das Original der Komödie im Jahr 2001 zu einem riesigen Hit an den Kinokassen geworden war, produzierte der 58-jährige Schauspieler 2016 eine Fortsetzung des Films. Stiller, der für ‚Zoolander 2‘ das Drehbuch schrieb, als Regisseur fungierte und die Hauptrolle übernahm, rechnete allerdings nicht damit, dass der zweite Teil der Model-Farce beim Publikum durchfallen würde. Die böse Überraschung führte letztendlich sogar dazu, dass der Hollywoodstar seine gesamte Karriere infrage stellte. In einer neuen Folge des Podcasts ‚Fail Better‘ verriet Stiller im Gespräch mit seinem Kollegen David Duchovny: „Ich ging davon aus, dass alle es wollen. Und dann dachte ich nur ‚Wow, das habe ich wirklich vermasselt.‘ Nicht alle gingen hin. Und es gab diese schrecklichen Kritiken. Das machte mich verrückt, denn ich fragte mich, ob es wirklich so schlimm war. Am meisten Angst bereitete mir die Vermutung, dass ich einfach nicht mehr weiß, was lustig ist. Ich hinterfragte mich selbst nach ‚Zoolander 2‘, das war eine böse Überraschung. Und es hatte lange Zeit großen Einfluss auf mich.“

Obwohl mit Owen Wilson und Will Ferrell die Darsteller des ersten Teils zurückkehrten und außerdem Gaststars wie Justin Bieber und Katy Perry engagiert werden konnten, spielte ‚Zoolander 2‘ letztendlich nur knapp mehr als die Hälfte seines Budgets wieder ein.