Film Ben Whishaw: Zweifel gegenüber Rückkehr zum James Bond-Franchise

Bang Showbiz | 16.09.2024, 15:30 Uhr

Ben Whishaw verriet, dass er bezweifelt, dass er zum ‚James Bond‘-Franchise zurückkehren wird.

Der 43-jährige Schauspieler spielte an der Seite von Daniel Craig die Rolle von „Q“ von ‚Skyfall‘ (2012) bis ‚Keine Zeit zu sterben‘ (2021), hat jetzt aber verkündet, dass er im nächsten Teil wahrscheinlich nicht mit dabei sein wird, weil die Produzenten der Filmreihe, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, für den Neustart wahrscheinlich nach „einer komplett neuen Besetzung“ suchen.

Bei einem Auftritt in der ‚Sunday with Laura Kuenssberg‘-Talkshow auf BBC One erklärte Whishaw: „Ich glaube nicht, dass ich im nächsten Teil mit dabei sein werde. Ich glaube, dass sie noch einmal von vorne anfangen werden, und zwar mit einer neuen Besetzung, einer komplett neuen Besetzung, das ist meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.“ Der ‚Paddington‘-Darsteller deutete jedoch auch an, dass er offen dafür sei, wieder im Franchise aufzutreten, wenn sich jemals die Gelegenheit dazu ergeben sollte. Ben fügte hinzu: „Ich denke, dass es eine Art von Neuanfang sein könnte und wir eine ganz neue Gruppe von Leuten brauchen. Ich denke, dass es gut für die Serie sein könnte, aber wenn sie mich fragen würden, dann würde ich das natürlich machen.” Whishaw ist nicht der einzige ‚James Bond‘-Darsteller, der sich zur Zukunft der Serie äußerte. Auch sein Co-Star Naomi Harris, die die Rolle der Moneypenny von ‚Skyfall‘ bis ‚Keine Zeit zu sterben‘ verkörperte, hatte vor kurzem betont, dass sie „absolut keine Ahnung“ habe, wie es mit der Filmreihe weitergehen wird.