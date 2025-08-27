Film Benedict Cumberbatch: Mit seiner ‚The Roses‘-Rolle wollte er ‚Neues‘ ausprobieren

27.08.2025

Der Star verriet, dass er sich mit dem neuen Film selbst erschrecken wollte, indem er etwas 'Neues' ausprobierte.

Benedict Cumberbatch verriet, dass er sich mit ‚The Roses‘ selbst erschrecken wollte, indem er etwas „Neues“ ausprobierte.

Der 49-jährige Schauspieler spielt die Rolle des Theo Rose an der Seite von Olivia Colman (51), die seine Frau Ivy in der neuen schwarzen Komödie spielt, die auf Warren Adlers Anti-Romantikroman ‚Der Rosenkrieg‘ basiert.

Der Darsteller erklärte, dass er sich darauf freue, in dem neuen Film nicht den für ihn üblichen Typ zu verkörpern. Cumberbatch erzählte in einem Interview mit ‚Variety‘: „Ich versuche, mir mit dem Neuen ein bisschen Angst einzujagen. Und diese Komödie ist schon eine Weile in Arbeit, ebenso wie die Zusammenarbeit mit einem meiner besten Freunde, also sind beide Dinge gut, neu und frisch.“ Der ‚Sherlock und Doctor Strange‘-Darsteller gab zudem zu, dass seine neue Figur meilenweit von anderen Rollen entfernt sei, die er zuvor übernommen hat. Der Star fügte hinzu: „Ich weiß nicht, ob er jemandem, den ich zuvor gespielt habe, sehr ähnlich ist. Er ist emotional sehr intuitiv, impulsiv und pragmatisch und kann tiefe Liebe, Schmerz und Hass empfinden. Er kleidet sich gut und ist sehr gepflegt.“ Der kommende Film begleitet Theo und Ivy in ihrem Eheleben mit Zwillingen und gleichzeitig in ihrer Karriere als Architekt und Köchin.