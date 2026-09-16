Stars Benny Blanco drängt auf Familiengründung mit Selena Gomez

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Bang Showbiz | 16.09.2026, 15:00 Uhr

Benny Blanco kann es kaum erwarten, mit seiner Frau Selena Gomez eine eigene Familie zu gründen.

Benny Blanco ist bereit, mit Selena Gomez eine Familie zu gründen.

Der 38-jährige Musikproduzent und die 34-jährige Schauspielerin haben bereits mehrfach über ihren Kinderwunsch gesprochen. Nun verriet Benny, dass er die Familienplanung offenbar aktiv vorantreibt. In der US-Sendung ‚Today with Jenna and Sheinelle‘ erklärte er auf die Frage nach ihrem Kinderwunsch: „Ja, ich mache Druck. Ich setze hier alles daran.“

Bereits im Oktober 2025 hatte Selena einen Hinweis auf ihren Wunsch nach einem eigenen Kind gegeben. Anlässlich ihrer Rückkehr als Alex Russo in der Disney+-Fortsetzung ‚Wizards Beyond Waverly Place‘ schrieb sie über ihre Figur: „Alex Russo ist Mama. Hoffentlich bin ich das eines Tages auch.“ Im März dieses Jahres sprachen Selena und Benny in einem gemeinsamen Interview erneut über ihre Zukunft als Familie. Im ‚Jay Shetty Podcast‘ verriet die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin: „Ich weiß natürlich nicht, was passieren wird, aber ich liebe Kinder. Ich liebe es, sie zum Lachen zu bringen; sie sind einfach so süß. Also ja, wenn dieser Tag kommt, freue ich mich sehr darauf.“

Benny schilderte zudem, dass seine Frau jede Gelegenheit nutze, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen und stundenlang mit ihnen zu sprechen. Er erinnerte daran, dass Selena bereits als Kind über ihre Rollen in ‚Barney‘ und ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ einen Zugang zu jungen Menschen gefunden habe und diesen bis heute suche.

Zuvor hatte die Sängerin offen über die Herausforderungen ihrer Familienplanung gesprochen. „Leider kann ich keine eigenen Kinder austragen“, enthüllte sie gegenüber ‚Vanity Fair‘. „Ich habe viele gesundheitliche Probleme, die mein Leben und das des Babys gefährden würden. Damit musste ich eine Zeit lang erst einmal zurechtkommen.“ Selena lebt mit einer bipolaren Störung und leidet außerdem an Lupus. Inzwischen könne sie deutlich besser mit der Situation umgehen. „Ich empfinde es als Segen, dass es wunderbare Menschen gibt, die bereit sind, eine Leihmutterschaft zu ermöglichen, oder dass eine Adoption infrage kommt. Beides sind für mich große Möglichkeiten“, erklärte der Star.