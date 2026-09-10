Stars Selena Gomez erfüllte sich bei ihrer Hochzeit einen ‚Traum‘

Selena Gomez and Benny Blanco - January 2026 - Avalon - Golden Globe Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 09:00 Uhr

Benny Blanco enthüllt Details über seine Hochzeit mit Selena Gomez.

Selena Gomez hatte seit ihrer Kindheit einen bestimmten Traum für ihre Hochzeit.

Die Schauspielerin gab Benny Blanco im September 2025 in Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien das Jawort. Nun hat der Musikproduzent verraten, dass Selena sich an ihrem Hochzeitstag einen Kindheitstraum erfüllen konnte. In seinem Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ erzählte Benny: „Wir haben eine Palmenfarm gemietet und sie umgestaltet. Wir wollten einfach etwas Unkonventionelles machen, und Selena … sie hatte schon seit ihrer Kindheit einen Traum von einer Hochzeit.“

Die 34-Jährige habe sich gewünscht, zum Altar zu schreiten, während persische Teppiche versetzt ausgelegt waren. „Ich möchte keine normalen Blumen. Ich möchte nicht, dass es protzig wirkt“, erinnerte sich Benny an ihre Vorstellungen. „Es war also unglaublich, und man konnte sehen, dass wir uns so viel Mühe gegeben hatten, aber gleichzeitig fühlte es sich nicht steif oder geschniegelt an.“

Ein Insider hatte zuvor verraten, dass die Atmosphäre am Hochzeitstag von Benny und Selena „so viel Spaß gemacht“ habe. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ enthüllte er: „Im Raum lag so viel Liebe. Die Zeremonie rührte die Gäste zu Tränen. Sie hatten ihre Ehegelübde selbst geschrieben, und diese waren sowohl lustig als auch emotional.“

Unterdessen hatte Selena zuvor gestanden, dass sie sich nie hätte vorstellen können, mit Benny zusammen zu sein. Die Sängerin, die davor unter anderem mit Justin Bieber und The Weeknd liiert war, räumte ein, dass sich ihre Einstellung änderte, je mehr die beiden zusammenarbeiteten. „Es kommt ganz auf den richtigen Zeitpunkt an, diese Person kennenzulernen“, erzählte sie im Podcast ‚Therapuss with Jake Shane‘. „Selbst wenn ich gedacht hätte: ‚Oh, ich muss das jetzt einen Schritt weiterführen‘, hätte es nicht funktioniert. Man muss mental einfach an diesem Punkt sein, um mit etwas Gesundem weitermachen zu können.“ Die Zusammenarbeit an ihrem Track ‚Single Soon‘ habe schließlich alles geändert.