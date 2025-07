Stars Selena Gomez: Ihre kleine Schwester liebt ‚Tante‘ Taylor Swift Selena Gomez hat darüber gescherzt, dass ihre Schwester ihre „Tante“ Taylor Swift mehr als sie lieben würde. Gracie Teefey, die jüngere Schwester der ‚Only Murders in the Building‘-Schauspielerin, wurde am Donnerstag (12. Juni) zwölf Jahre alt. Die 32-jährige Darstellerin scherzte jetzt darüber, dass die Teenagerin aber viel mehr daran interessiert sei, Zeit mit ihrer guten […]