Stars Selena Gomez feiert Vielfalt mit neuer Kampagne

Selena Gomez Celebrates The Launch Of Rare Beauty's True To Myself - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 09:00 Uhr

Selena Gomez steht zu ihrem mexikanischen Erbe.

Die 33-jährige Sängerin hat eine neue Kampagne für ihre Kosmetikmarke Rare Beauty gestartet, in der 48 Menschen aus ganz Lateinamerika zu sehen sind. Und sie erklärte, dass die Zusammenarbeit mit Menschen mit ähnlichem Hintergrund für sie sehr „bedeutungsvoll“ sei.

Gomez – deren Großeltern väterlicherseits in den 1970er Jahren aus Mexiko nach Texas ausgewandert sind – sagte gegenüber ‚People‘: „Was mich am meisten mit Stolz erfüllt, ist unsere Widerstandsfähigkeit und Vielschichtigkeit. Ich bin stolz darauf, dass es so viele verschiedene Bedeutungen haben kann, Latina zu sein, und dass diese Unterschiede etwas sind, das es zu feiern gilt.“ Sie fügte hinzu: „Die Zusammenarbeit mit dem Fotografen, den Models, den Beauty-Creators und den Rare Beauty-Mitarbeitern, die in der Kampagne zu sehen sind und dieses mexikanische Erbe teilen, war für mich sehr bedeutungsvoll.“

Die ‚The Only Murders in the Building‘-Darstellerin, die nach der mexikanisch-amerikanischen Sängerin Selena Quintanilla benannt ist, erklärte, dass sie sich in früheren Beauty-Kampagnen selten wiedererkannt habe und hofft, jungen Latinos die Möglichkeit zu bieten, ihre „Individualität“ zu zeigen. „Ich würde ihnen sagen, dass sie nicht allein sind. Ich möchte, dass junge Menschen die Kraft ihrer Individualität erkennen, anstatt sich mit anderen zu vergleichen“, so Gomez. Sie betonte zudem, dass es nie darum gegangen sei, alle gleich zu sein – weder im Aussehen noch im Denken. Vielmehr seien es gerade Unterschiede, die die Menschen auszeichnen und die Einzigartigkeit sichtbar machen. Ihre Hoffnung sei, dass jeder junge Mensch genau darin seine eigene Stärke finde und lerne, das Besondere an sich selbst wertzuschätzen. Die Musikerin ist daher begeistert, mit der neuesten Rare Beauty-Kollektion das „ganze Spektrum“ der lateinamerikanischen Gemeinschaft feiern zu können.