Das erwartet die Fans „Bergdoktor“-Star Hans Sigl zur neuen Staffel: „Es wird spannend“

"Der Bergdoktor" unter anderem mit Hans Sigl (v.l.), Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Hilde Dalig. (ili/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 16:46 Uhr

Die 18. Staffel der beliebten Arztserie "Der Bergdoktor" startet im Fernsehen. Hauptdarsteller Hans Sigl ist sich sicher: "Es wird knifflig, es wird spannend, es wird emotional wie noch nie."

Das Warten hat ein Ende, am heutigen 2. Januar startet die 18. Staffel der beliebten Arztserie "Der Bergdoktor" (seit 2008). Die acht neuen Folgen werden donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Eine Woche vorher gibt es sie jeweils in der Mediathek zu sehen.

Die neuen Episoden haben es in sich. Das verspricht auch Hauptdarsteller Hans Sigl (55) auf Instagram: "Gut festhalten Ihr Lieben. Es wird knifflig, es wird spannend, es wird emotional wie noch nie", sagt er zum Staffelstart. Dazu zeigt der vielbeschäftige Schauspieler und Moderator den offiziellen Trailer des Senders, der ebenfalls viel Drama vor der atemberaubenden Kulisse des Wilden Kaisers verspricht.

Schauspielerin Ronja Forcher (28), die Grubers Tochter Lilli Gruber spielt, kommentiert den Trailer auf ihrem Account nicht minder aufgeregt: "Bin so unfassbar stolz auf uns. Diese acht Filme haben es in sich!"

Worauf sich die Fans sonst noch freuen können, verraten die Serienstars zudem in einem gemeinsamen Clip, der auf der Instagram-Seite der Serie veröffentlicht wurde. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich demnach außerdem auf "tolle Geschichten" freuen, "bestes Familienentertainment für Jung und Alt" sowie "lustige und rührende Szenen".

Private Herausforderungen für den "Bergdoktor"

In der Auftaktfolge zerbricht sich Dr. Martin Gruber (Sigl) wegen seines Patienten Hendrik Barlan (Sönke Möhring, 52) den Kopf: Der ehemalige Anwalt möchte möglichst lange leben, weswegen er zahlreiche Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Als Barlan zunehmend unter Schwächeanfällen leidet, will der Bergdoktor ihm helfen.

Doch nicht nur beruflich muss sich Gruber neuen Herausforderungen stellen. Die 17. Staffel endete mit dem frisch verliebten Paar Gruber und Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 46). Ob es in der neuen Staffel so harmonisch bleibt, ist fraglich. Dem Trailer zufolge ist der Mediziner bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung, Bachmeiers Reaktion fällt jedoch anders aus als erwartet…

Wird die 18. Staffel die letzte sein?

Immer wieder kocht die Sorge hoch, der österreichische Schauspieler Hans Sigl könnte den Arztkittel an den Nagel hängen und aus dem Serienformat aussteigen. In einem Interview mit der Illustrierten "Bunte" räumte der Serienstar im November mit den Gerüchten auf. "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen und auch nicht die vorletzte", betonte Sigl am Rande einer Preisverleihung.