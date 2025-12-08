Stars Bericht: Cher soll mit Toyboy Hochzeit zu ihrem 80. Geburtstag im Mai 2026 planen

Cher and Alexander Edwards - Los Angeles - November 2nd 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 09:00 Uhr

Die Musik-Ikone hat offenbar schon feste Hochzeitspläne mit ihrem Freund.

Spekulationen zufolge hat Cher vor, ihren Toyboy Alexander „AE“ Edwards nächstes Jahr zu heiraten.

Ein Insider behauptet, die ‚Believe‘-Sängerin wolle ihren Partner ungefähr zu ihrem 80. Geburtstag am 20. Mai 2026 heiraten. „Cher kümmert ihr 40-jähriger Altersunterschied kein bisschen, und beide sind bereit, sich einander zu verpflichten“, zitiert die Zeitung ‚Mirror‘ den Insider. „Sie sieht ihren bevorstehenden 80. Geburtstag als den perfekten Zeitpunkt, um mit Alexander den Bund fürs Leben zu schließen.“

Der Bericht kommt kurz nachdem Cher kürzlich auf Kritik an ihrem großen Altersunterschied reagiert hatte. In der Sendung ‚CBS Mornings‘ wurde Cher von Moderatorin Gayle King darauf angesprochen. Die Pop-Ikone gab sich gelassen: „Mir doch egal. Sie leben nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns passiert, aber wir haben einfach eine großartige Zeit.“

Die Musikerin erklärte außerdem, dass Alexander kein Problem mit dem Altersunterschied habe. „Nein, zum Glück nicht. Er sagt nur: ‚Weißt du, du wirst älter, aber dein Geist bleibt jung.‘ Wir lachen die ganze Zeit, weißt du? Ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn wunderschön“, schwärmte sie. Außerdem sei der Musikproduzent „wirklich talentiert“. Cher betonte: „Er ist einer der talentiertesten Menschen, die ich je getroffen habe.“

Cher verriet außerdem, dass sie sich gut mit Alexanders sechsjährigem Sohn Slash aus einer früheren Beziehung versteht. „Ich pflegte zu sagen: ‚Gott, gib mir einen Kleinkind und einen Mann'“, enthüllte sie. Nun habe sie „genau“ das bekommen, worum sie gebeten habe. Cher war zuvor zweimal verheiratet – mit den inzwischen verstorbenen Musikern Sonny Bono und Gregg Allman. Mit Sonny hat sie ihren 56-jährigen Sohn Chaz, mit Gregg den 49-jährigen Elijah.