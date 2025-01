Fragen der Community Besonderer Auftritt: Olaf Scholz zu Gast im „World Wide Wohnzimmer“

Olaf Scholz (Mitte) beehrt das "World Wide Wohnzimmer". (jom/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 14:29 Uhr

Olaf Scholz hat auf dem Sofa des "World Wide Wohnzimmers" Platz genommen. Der Bundeskanzler muss in der Unterhaltungsshow offenbar knifflige Fragen beantworten.

Dennis und Benni Wolter (34) dürfen sich über einen besonderen Gast in ihrem "World Wide Wohnzimmer" freuen. An diesem Freitag (10. Januar, 17 Uhr auf YouTube und auf Joyn in voller Länge) wird Bundeskanzler Olaf Scholz (66) das Unterhaltungsformat beehren. Dabei muss sich der Politiker wohl einigen ungewöhnlichen Fragen stellen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Demnach werden ihm im "World Wide Wohnzimmer" (immer montags, mittwochs und freitags auf Joyn) Fragen wie "Waren Sie schon mal auf der Sonnenbank?", "Gibt es Aliens?" oder "Wann Dönerpreisbremse?" gestellt. Diese wurden von den Gastgebern aus ihrer Community bei Instagram und in der Joyn-App zusammengetragen. Scholz, der das Format vor der Bundestagswahl womöglich nutzen will, um die junge Generation anzusprechen, kündigt seinen Auftritt in einem Instagram-Clip auf der "WWW"-Seite, die das Video unter dem Titel "Fiebertraum" veröffentlichte, selbst an.

Nicht Angela Merkel, aber …

In einem weiteren Ankündigungsvideo ist zudem zu sehen, wie Dennis und Benni Wolter über ein Handy gebeugt das Interview von Comedienne Hazel Brugger (31) und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) verfolgen. "Da hat Hazel wirklich die Altkanzlerin interviewt, ich glaube es nicht", zeigt sich Benni Wolter aufgebracht. "Und wen kriegen wir?", entgegnet ihm sein Bruder, bevor die Kamera auf den leger in Schwarz gekleideten Scholz schwenkt.

Vor dem Wechsel zu Joyn im Sommer 2024 war "World Wide Wohnzimmer" eine Web-Show. Nach sieben Jahren hatten Funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, und die Wolter-Zwillinge jedoch ihre Zusammenarbeit im Juli 2024 beendet. Seit Januar 2017 war der YouTube-Kanal ein Teil des Netzwerks. Ihre neuen Joyn-Folgen werden weiterhin regelmäßig auch auf YouTube veröffentlicht.

In dem Format begrüßt das Duo in seinem "Wohnzimmer" Promis aus verschiedensten Bereichen zu Interviews und fordert sie in Quiz-Runden oder verrückten Talk-Games heraus. Zu den beliebten Rubriken der Show zählt unter anderem das Musik-Quiz "Erkennst du den Song?".