Film Bette Midler: Kann ‘Hocus Pocus 3’ nicht erwarten

Bette Midler CDGAs February 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 10:00 Uhr

Bette Midler hat Disney aufgefordert, sich mit ‚Hocus Pocus 3‘ zu beeilen, solange die Schauspieler noch „atmen“.

Die 78-jährige Schauspielerin hat ihre Rolle als Hexe Winifred „Winnie“ Sanderson in der erfolgreichen Fantasy-Komödie im Jahr 2022 wieder aufgenommen und hofft, das Drehbuch bald zu sehen, denn die Zeit „rast auf die Ziellinie zu“.

In Busy Philipps‘ QVC+ Talkshow ‚Busy This Week‘ sagte sie: „Ich habe das Drehbuch noch nicht gesehen, aber ich habe Gerüchte gehört. Ich denke, wenn sie es tun, dann sollten sie es tun, denn die Zeit marschiert nicht nur, die Zeit rennt auf die Ziellinie zu. Holt uns, solange wir noch atmen, ich meine, Gott!“ Midler gab in der Show auch zu, dass sie den Originalfilm von 1993 zunächst für einen „Blindgänger“ hielt, bis er später zu einem „Kultklassiker“ wurde.

Letzten Monat verriet sie, dass Gespräche über einen dritten Film der Reihe stattgefunden haben. Sie sagte der SiriusXM-Sendung ‚The Jess Cagle Show‘: „Nun, sie sprechen über einen dritten Film, sehr behutsam und sehr vorsichtig. Das tun sie. Sie reden über einen dritten Teil. Der zweite war ein großer Erfolg.“ Midler – die neben Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy als Sanderson-Schwestern die Hauptrolle spielt – findet übrigens, dass ihr Alter Ego „wahrscheinlich die Figur ist, die mir am wenigsten ähnelt“, die sie in ihrer über ein halbes Jahrhundert andauernden Schauspielkarriere gespielt hat.